Luka Dončić bo kmalu v samem vrhu najbogatejših Slovencev

Naš košarkarski zvezdnik Luka Dončić (Dallas Mavericks) je bil še drugič zapovrstjo izbran za košarkarja meseca v zahodni konferenci severnoameriške lige NBA. Petindvajsetletni Ljubljančan je marca v povprečju dosegel 32,5 točke, 10,1 skoka ter 10,1 podaje na tekmo. S tem je še drugič v karieri mesec v NBA končal s trojnim dvojčkom in najmanj 30 točkami, kar je prej uspelo Oscarju Robertsonu (petkrat) in Russellu Westbrooku (dvakrat). Dončić je z Dallasom pretekli mesec dosegel 11 zmag na 15 tekmah in na lestvici zahoda napredoval na peto mesto, kar Dallasu zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico.

Maksimalna pogodba na obzorju

Dobre igre pa gredo z roko v roki z denarjem. Luki se že zdaj ne godi slabo. Avgusta 2021 je sprejel ponudbo Dallasa in s klubom podaljšal pogodbo za pet let. Pogodba je bila vredna 207 milijonov dolarjev, po plačilu vseh davkov bo to 125 milijonov dolarjev oz. 115,95 milijona evrov. Dončić je postal leta 2021 član tedaj elitne skupine +200 milijonov, v kateri je zdaj 14 košarkarjev: na vrhu je Jaylen Brown, čigar pogodba je vredna 303,7 milijona dolarjev, z 272 milijoni mu sledi Nikola Jokić.

Prva pogodba Dončić je bil leta 2018 izbran na naboru lige NBA; vzela ga je Atlanta, a ga je menjala v Dallas. Sklenil je štiriletno pogodbo (32,46 milijona dolarjev oz. 30,14 milijona evrov).

Ker leta hitro minejo, pa se že pojavljajo kalkulacije, kakšna bo Dončićeva nova pogodba. Letos je odigral že 65 tekem, obeta se mu vnovična uvrstitev v najboljšo peterko, morda celo naziv najkoristnejšega igralca lige NBA! Vse skupaj je dovolj, da bi lahko prihodnje leto podpisal novo maksimalno pogodbo, ki bi začela veljati leta 2026. Ameriški novinar Bobby Marsk, ki piše za ESPN, je namignil, da bi Dončić lahko za maksimalno pogodbo iztržil kar 346 milijonov dolarjev, kar bi po plačilu davkov zneslo okoli 207 milijonov dolarjev.

Med redkimi s 40 milijoni na sezono

V letošnji sezoni je v ligi NBA največji zaslužkar Stephen Curry (51,9 milijona dolarjev), sledita Kevin Durant (47,6) in Nikola Jokić (46,9). Dončić, Trae Young in Zach LaVine si delijo 15. mesto s 40,064.220 dolarji na leto. V ligi NBA je 17 košarkarjev, katerih letna plača znaša 40 milijonov dolarjev ali več.

Lani na 33. mestu

Pred Dončićem je končnica lige NBA, potem pa kvalifikacije za olimpijske igre. FOTO: Jože Suhadolnik

Z vsemi temi prihodki, prišteti gre še sponzorske zneske, pa se bo Luka kmalu zavihtel na sam vrh najbogatejših Slovencev ali tik pod njega. Na zadnji Managerjevi lestvici, izdani ob koncu lanskega leta, kraljuje Igor Lah, čigar premoženje je ocenjeno na 385 milijonov evrov; s po 345 milijoni mu na 2. mestu sledita Iza Sia Login in Samo Login, ki sta bila na vrhu najbogatejših devet let. Luka Dončić je lani novembra zasedel 33. mesto, njegovo bogastvo je bilo ocenjeno na 74,1 milijona evrov. Na tej lestvici se je Dončić prvič znašel leta 2021, zasedel je 90. mesto.