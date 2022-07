Ljudje na počitnice, njihovi ljubljenčki na cesto

Z začetkom poletnih dopustov so se v zavetiščih za zavržene živali izrazito povečale objave o najdbah mačk ali psov. Žal je med njimi največ takih, katerih lastniki so jih preprosto zavrgli zaradi bolezni, starosti ali se niso pripravljeni ukvarjati s številnimi mačjimi mladiči, zlasti pred poletnimi počitnicami, saj zanje ne najdejo začasnega skrbnika ali pa so cene pasjih in mačjih hotelov previsoke.

Izgubljeni mešanki iz Dolenj pri Radomljah

Kot je razvidno iz objav društev za zaščito živali ali zavetišč za zavržene živali na facebooku, se vsako leto ob tem času izrazito poveča število pogrešanih ali zavrženih živali. Resda je med izgubljenčki predvsem veliko starejših psov, ki imajo težave z vidom, demenco ali drugimi boleznimi, pa tistih, ki so bili spuščeni in so v zbujenem lovskem nagonu v neznani pokrajini odtavali predaleč in se res izgubili, a vendar ni malo takih, ki so se izgubili zaradi svojih nepozornih in neodgovornih lastnikov.

Še posebno to velja za tiste, ki jih nimajo na povodcih. Mnogi sploh ne opazijo, ko jim pes odtava. V spletnih komentarjih se ljubitelji živali seveda sprašujejo, kako je mogoče, da izgubiš psa, in kako si lahko tako neodgovoren, da ga ne čipiraš in opremiš z ovratnico z osnovnimi podatki in telefonsko številko.

Število zavrženih mačk in psov ter neodgovornih lastnikov poleti skokovito naraste.

Nikakor ne odobravajo niti zapisov, da je šel pes malo na potep in da se je doslej še vedno sam vrnil domov. Taki primeri so najpogostejši na podeželju, kjer ljudem ni do sprehajanja psov na povodcih, temveč jim dovolijo, da so vaški potepuhi, ki lahko počno, kar se jim zljubi.

Če se zadnji ne zavedajo, da je to neodgovorno, saj s tem omogočajo nenadzorovano in neželeno populacijo pasjih mladičev, bi morali vedeti vsaj to, da so klateški psi lahko tudi žrtev volkov ali tropa šakalov. Spomnimo se primera z Rakitne, ko je volk v zelo kratkem času lastniku odnesel kar dva psa, ki ju je pred nočjo spustil le do obronka gozda.

Zavržen mačji mladič v kartonski škatli

Še huje pa je z mačjimi mladiči, saj jih premnogi enostavno odvržejo ob cesti, na travnikih, puščajo pred vrati zavetišč za zavržene živali v kartonskih škatlah, posamezniki pa jih velikokrat odvržejo (tudi še žive) v zabojnike za odpadke ali v reke.

Poceni darilo Poceni darilo Mnogi lastniki živali se pred odhodom na daljše počitnice poskušajo znebiti svojih hišnih ljubljenčkov na zelo različne načine. Eni so jih prek oglasov ali objav društev za zaščito živali pripravljeni brezplačno oddati, nekateri jih ponujajo kot poceni darilo za šolski uspeh ali kot primerne družabne partnerje za upokojence brez bližnjih (ali prezaposlenih) svojcev, spet drugi iščejo študente, ki bi jih k njim hodili hranit ali jim delat družbo. Najbolj nesramni pa se zanašajo na to, da bodo med njihovo odsotnostjo zanje poskrbeli ljubitelji živali iz bližnje okolice, ko bodo videli, da nimajo sveže vode in hrane, ali pa preprosto upajo, da se bodo živali znašle same.

Zavetišča pokajo po šivih že ves mesec, mnoga ne sprejemajo več novih, saj imajo ogromno opravka s poškodovanimi ali povoženimi, morebitni interesenti pa med poletnimi počitnicami niso navdušeni nad posvajanjem mačk in psov, ki so jih njihovi lastniki pred dopustom preprosto zavrgli, ker jih niso hoteli vzeti s seboj.