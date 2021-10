Lep pozdrav iz Pekla

Turistično društvo Šempeter, ki letos praznuje 60-letnico, je v počastitev svetovnega dneva turizma organiziralo tradicionalno prireditev Pozdrav jeseni pri jami Pekel, ki pomeni zabavno in zanimivo popoldne za otroke in odrasle, predvsem pa vedno privabi številne obiskovalce.

Za najmlajše je bil še posebno zanimiv zipline.

Lani je bil dogodek zaradi ukrepov za preprečitev širjenja okužbe bolj simboličen, z manjšim številom udeležencev, letos je že skoraj dosegel nekdanjo raven. Na roko je šlo tudi lepo in toplo vreme, tako da je bilo mogoče izkoristiti vse možnosti, ki so jih imeli organizatorji na programu. Prireditev je uradno trajala od 15. do 18. ure, v resnici pa se je vse začelo odvijati že uro prej in se tudi končalo uro pozneje.

Glavna zanimivost je bil brezplačen sprehod skozi jamo Pekel z lastnimi svetilkami, tako da so se otroci počutili kot jamarji, ki raziskujejo podzemni svet teme in tišine. S starši so lahko uživali še na ustvarjalnih delavnicah, v iskanju zaklada, na sprehodu po gozdno-geološko učni poti in pri različnih igrah. Kot vedno so lahko pekli jabolka, nabodena na palice, in se poistovetili z nekdanjimi pastirji, taborniki, tako so to v mladosti počeli njihovi starši ali babice in dedki. Poleg tega so se zabavali na igralih, ki jih je že pred časom prispevala Občina Žalec.

Na ustvarjalnih delavnicah Fotografije: Darko Naraglav

Še posebno pa so uživali na zipline napravi (vožnji po jeklenici), čeravno le na kratki razdalji. Vsem pa so šli v slast okusne preste, pečene bučke, trdo kuhana jajca in pijača, od soka do piva za odrasle in še česa, kar je naredilo druženje v naravi še prijetnejše.

Predsednica TD Šempeter Ivica Čretnik je ocenila, da se je prireditve udeležilo najmanj 300 otrok in odraslih, kar je nad pričakovanji glede na še vedno veljavne omejitve.