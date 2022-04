Lasje kot umetnost: skulpture iz las umetnice (FOTO)

Od začetka tega tedna je v britanskih knjigarnah na prodaj knjiga izjemno nenavadne umetnice iz Slonokoščene obale Laetitie Ky z naslovom Ljubezen in pravica (Love and Justice) in podnaslovom Pot krepitve, aktivizma in poudarjanja črne lepote. Umetnost 25-letnice iz Abidžana mnogi označujejo kot kiparstvo, kajti Laetitia Ky oblikuje skulpture – iz svojih las. S svojimi lasnimi skulpturami se bori proti tabujem na področju spolnosti, proti seksizmu in rasizmu. V knjigi opisuje, kako je potekala njena dolga pot, kako je vzljubila in začela poudarjati naravno lepoto. »Ko sem se spr...