Kozlovska sodba v Novem Sadu

Slovensko ljudsko gledališče Celje se je v torek s Kozlovsko sodbo v Višnji Gori Josipa Jurčiča v režiji Luka Marcena udeležilo tekmovalnega programa 2. mednarodnega festivala profesionalnih gledališč za otroke in mladino v Novem Sadu. Mladinska predstava celjskega gledališča, ki je pogosto na sporedu za starejše osnovnošolce in dijake, je bila že leta 2021 izbrana za žlahtno komedijo po izboru občinstva.

Ustvarjalci uprizoritve so: avtorja dramatizacije Tatjana Doma in Luka Marcen, avtorica besedil songov Saša Eržen, režiser Luka Marcen, dramaturginja Tatjana Doma, scenografka Sara Slivnik, kostumografka Ana Janc, avtor glasbe in korepetitor Mitja Vrhovnik Smrekar, koreografinja Aja Zupanec, lektorja Jože Volk in Živa Čebulj, oblikovalec svetlobe Andrej Hajdinjak, asistentka koreografke Lara Ekar Grlj ter oblikovalec in izdelovalec kozlovskih glav Gregor Lorenci. V predstavi pa igrajo Barbara Medvešček, Urban Kuntarič, Damjan M. Trbovc, David Čeh, Tanja Potočnik in Žan Brelih Hatunić.

Žlahtna komedija leta 2021 po izboru občinstva

Satirična humoreska Kozlovska sodba v Višnji Gori na duhovit način spregovori o odnosih v majhni skupnosti, podkupljivosti, tožarjenju, sprenevedanju in koristoljubju. Posega v bistvo posameznikovega značaja in dinamiko v skupnosti ljudi, zato ostaja aktualna še danes, saj se človeška neumnost, omejenost in hibe niso spremenile, so zapisali pri SLG Celje. Jurčič je v zgodbi zabeležil brezčasno človeško neumnost, domišljavost, omejenost in primitivno maščevalnost in hkrati te hibe izrisal v šaljivem in pozitivnem tonu, tako da nas spravijo v smeh in dobro voljo. Še danes se v sporih pogosto vse prehitro odločimo, da bomo poiskali pravico na sodišču. Iskren pogovor, dobra volja in trud za iskrene prijateljske, sorodstvene ali sosedske odnose nam znajo prihraniti veliko denarja, časa in energije.

Tokratna dramatizacija te »lepe povesti iz stare zgodovine« se ukvarja z rekonstrukcijo spomina in zgodbe, ki se ves čas spreminja in preobrača na glavo. Kaj je laž in kaj resnica? Komu sploh lahko verjamemo, če pa vsi lažejo? Sodna dvorana postaja gledališče, cirkus in kabaret, v katerem višnjanski »modrijani« predstavljajo svoja stališča. Kaj pa, če se oglasi sam kozel in pove svojo plat zgodbe, se vprašajo pri SLG Celje.