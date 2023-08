Nogometnim golmanom ni lahko. Vsaka njihova napaka je očitna in takoj opazna. A so tudi trenutki, ko upravičeno pridejo na svoj račun. So obrambe, ki pišejo zgodovino. Pod eno takih se je na deževen torkov večer v lepo polnih Stožicah (10.500 gledalcev) podpisal 23-letni vratar Olimpije Matevž Vidovšek. Zmaji so vnovič iskali napredovanje v 3. krog kvalifikacij lige prvakov in posledično mesto v evropski nogometni jeseni. Na drugi strani je bil bogati in prodorni bolgarski Ludogorec (v preteklosti jih je vodil tudi slovenski trener Ante Šimundža), tudi že udeleženec lige prvakov. Prva tekma v ...