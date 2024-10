Korošica Alina Mrak frajtonarico igra vsak dan

Letošnja zmagovalka četrtega tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka je Korošica Alina Mrak, 20-letna študentka fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Kljub študijskim obveznostim frajtonarico vzame v roke vsak dan, igra pa tudi flavto.

»Zelo sem vesela osvojenega naslova ter plakete in zlatega priznanja na tekmovanju Lojzeta Slaka,« nam je zaupala letošnja absolutna zmagovalka Alina, doma iz Radelj ob Dravi, ki se je zaradi študijskih obveznosti preselila v Maribor. Alina je harmoniko prvič vzela v roke v četrtem razredu osnovne šole, ko je imela deset let, tako da letos s harmoniko praznuje mini jubilej, saj jo igra natanko deset let. Z njo je torej odraščala, večkrat je nastopila v ravenski gimnaziji.

Ko jo pobaramo, kdo je zaslužen za ta uspeh, poleg nje same, nam Alina pove, da je to njen mentor Klemen Rošer, pri katerem se uči štiri leta. Prej je bil njen mentor Jure Vučič iz Radelj. Že takrat je nastopala na raznih prireditvah v Radljah in okolici, ko se je začela učiti pri Rošerju, pa so prišla na vrsto tudi tekmovanja.

Klemen Rošer se lahko pohvali, da so na tekmovanju za Slakovo nagrado doslej zmagale samo njegove učenke, ena od njih je tudi Alina. FOTO: arhiv ZDHS

»On me je začel pripravljati na vse resnejše nastope in najvišja tekmovanja. In v tem času sem osvojila več zlatih priznanj. Tudi na tekmovanju za nagrado Lojzeta Slaka sem bila že predlani in osvojila zlato priznanje, prav tako sem osvojila dve zlati plaketi na tekmovanju Franca Šegovca in dve na Avsenikovem tekmovanju, po eno pa na državnem tekmovanju Združenja diatonične harmonike Slovenija, Delčnjakovem memorialu in Zlati harmoniki Ljubečne. Imam pa tudi dve srebrni z državnih tekmovanj,« nam pove 20-letna Korošica, ki je letos v Mirni Peči prepričala strokovno komisijo s Slakovo polko Ob cvičku ter valčkom Za svatovsko mizico.

Pa so prav Slakove viže tiste, ki jih igra najraje? »Rada igram tudi druge, zlasti skladbe Franca Miheliča, Braneta Klavžarja, Avsenikove. Pa tudi številne druge, odvisno od tega, kaj si kdo zaželi na raznih rojstnodnevnih zabavah in zaključenih družbah. Se pa okusi in obdobja spreminjajo. A Slakove viže so vedno in povsod zaželene,« še pove Alina, ki pogosto nastopa na raznih prireditvah tako v domači, radeljski občini kot drugod. Zanimivo je, da se je že v osnovni šoli spoprijateljila s flavto in je tudi flavtistka. Vsak dan vadi harmoniko vsaj eno uro, kadar se pripravlja na večje tekmovanje, pa tudi tri in več. Čeprav so jo že vabili v ansamble, trenutno daje prednost študiju. Kadar ima čas, se rada poda v naravo, v hribe. »Odkar sem v Mariboru, sem vzljubila Pohorje,« nam še zaupa harmonikarica, ki obožuje biologijo, kemijo in naravoslovje na splošno.