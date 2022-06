Konec še ene legende

Večni življenjski pesimisti, nezadovoljneži in vsi tisti, ki trdijo, da gre svet k hudiču, so pred dnevi dobili še eno potrditev za svoje teorije. Iz francoske prestolnice so namreč prišle vznemirljive vesti, da legendarni pariški kabaret Lido na znamenitih Elizejskih poljanah ne bo več takšen, kakršnega so ljubitelji zabave poznali že skoraj sto let. Kabaret, ki je skupaj s podobnimi predstavami v klubih, kot so Moulin Rouge, Crazy Horse ali Paradis Latin, ponesel slavo tovrstne zabave po svetu, še posebno intenzivno so pariške kabarete kopirali v ameriški igralniški metropoli Las Vegasu, ne ...