Kolumna Miše Terček: Viralni svet

Če imate ustvarjen profil na instagramu in to družbeno omrežje pogosto obiskujete, ste prejšnji teden zagotovo opazili podobo, na kateri je pisalo All Eyes On Rafah (Vse oči uprte v Rafo). Slednje protivojno sporočilo je ustvarila umetna inteligenca, umetno generirano fotografijo pa je v obliki instagram zgodbe v zelo kratkem času delilo okoli 50 milijonov uporabnikov. V spletnem žargonu rečemo, da je objava postala viralna.

In kaj je bilo na podobi pravzaprav tako pomembnega, da jo je delilo tako veliko uporabnikov? V resnici gre za precej srhljivo podobo, ki s ptičje perspektive molčeče zre v nas, torej v zahodni svet, ki vsak dan na družbenih omrežjih objavlja fotografije sončnih počitnic, sočnih kosil in neskončnega morja selfiejev. Na omenjeni podobi je namreč videti neskončno veliko begunsko taborišče, ki ga obdaja zasneženo hribovje. V sredini je iz šotorov izpisan omenjeni stavek All Eyes On Rafah, ki naj bi ga izrekel Rik Peeperkorn, predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), pristojen za palestinska območja, ki je februarja posvaril pred posledicami izraelske ofenzive na Rafo, kamor so se zatekli številni palestinski begunci. V Rafi je namreč taborišče, v katerem je po izraelskem napadu umrlo že večje število Palestincev.

Poleg opisane podobe, ki jo je ustvarila umetna inteligenca, se je začel po družbenih omrežjih množično deliti tudi istoimenski ključnik #AllEyesOnRafah ter druge fotografije iz Rafe.

V zadnjem času je na družbenih omrežjih prav zaradi izraelsko-palestinskega konflikta opaziti povečano število aktivacije uporabnic in uporabnikov, ki svoje mnenje jasneje in glasneje izražajo tudi pred prihajajočimi evropskimi volitvami ter rusko-ukrajinski vojni, tiho niso niti ob nedavnih pozivih oz. pobudah za varen in dostopen splav na celotnem območju Evrope. Družbena omrežja, ki imajo po svetu na milijarde uporabnikov (po zadnjih podatkih naj bi jih bilo že več kot pet milijard, na 1. mestu je še vedno facebook s tremi milijardami, sledita instagram z dvema milijardama in tiktok z 1,5 milijarde uporabnikov), niso nepomembna in so v digitalni dobi postala pomembno orodje za izražanje mnenj. Če želiš biti slišan, je leta 2024 efektivneje ustvariti objavo in upati, da bo postala viralna, kakor na ulici protestirati s transparentom.

Nič čudnega, da tudi politiki pred evropskimi volitvami stavijo na družbena omrežja in v spletno propagando vlagajo precej cvenka, znoja in časa. Tokrat se je v Sloveniji prvič zgodilo, da bodo na volitvah nastopili tudi kandidati, ki so s svojimi družbenimi in političnimi objavami pravzaprav zasloveli na družbenih omrežjih, natančneje na tiktoku. Nekatere politične stranke so v tem prepoznale vrednost, kako nagovoriti mlajše volivke in volivce, ter na svoje kandidatne liste uvrstile določene influencerje. Ker jih je že povsod preveč, jih tokrat ne bomo poimensko omenjali oziroma jim ne bomo delali dodatne reklame. Saj imajo že dovolj svoje lastne viralnosti.