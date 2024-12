Kolumna Miše Terček: Najbogatejši

Lestvice najbogatejših že od nekdaj burijo duhove bralk in bralcev po vsem svetu. Največ tovrstnih seznamov pripravlja ameriška revija Forbes, ki se je specializirala za ekonomske in poslovne novice oziroma spremlja ter analizira področja financ, naložb in trženja. Pri tako velikem mediju, ki ga na spletu na mesec obišče več kot 150 milijonov ljudi (tiskana edicija pa ima več kot 5 milijonov bralcev), si lahko privoščijo, da ustvarjajo natančne lestvice na različnih področjih, od gospodarstva do šovbiznisa. Med milijarderji so ta mesec razkrili, da je v primerjavi z lanskim letom vrstni red najbogatejših ostal nespremenjen – na prvem mestu je še vedno Bernard Arnault z družino, ki ima v lasti koncern luksuznih znamk LVHM (skupaj so vredni več kot 233 milijard ameriških dolarjev), sledi mu trenutno največji zaveznik novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa ter lastnik Tesle, podjetja SpaceX in omrežja X (nekdanjega Twitterja) Elon Musk (težak je dobrih 195 milijard dolarjev), trojico pa zaključuje prvi mož spletne tržnice Amazon Jeff Bezos, ki ima pod palcem 194 milijard. Omenjeni zneski so za nas – slehernike – povsem nepredstavljivi, kot so nepredstavljivi za nekatere države, saj imajo omenjeni posamezniki, ki spadajo v tako imenovani en procent Zemljanov, več premoženja, kot so proračuni nekaterih (manjših ali »revnejših«) držav.

Tudi v Sloveniji radi rangiramo najpremožnejše državljane. Najbolj izstopajočo (in po vsej verjetnosti najbolj natančno) lestvico ustvarja časnik Finance, ki je prav tako specializiran za poslovne tematike. Letos sta se denimo na vrh njihove lestvice sto najbogatejših Slovencev vrnila Iza Sia Login in Samo Login, ki sta pred leti prodala svoj delež v podjetju Outfit7 – slednje je med drugim ustvarilo priljubljenega virtualnega mačka, ki sliši na ime Talking Tom. Milijarderjev v Sloveniji sicer uradno še nimamo, saj se za zdaj niti omenjena najbogatejša Slovenca še nista približala meji pol milijarde evrov (njuno premoženje so ocenili na 414 milijonov, kar je sicer 20 odstotkov več kot lani).

V tujini so na tovrstnih lestvicah tudi pop glasbeniki, a pri nas so se med 100 najbogatejšimi Slovenci znašli predvsem športniki, natančneje štirje, vsi pa denar pričakovano služijo v tujini. Največji skok je uspel košarkarju Luki Dončiću, ki je ob ocenjeni rasti premoženja za 42 odstotkov na 105 milijonov evrov vkorakal v ligo 100 milijonov in na 22. mestu postavil nov mejnik za športnike na lestvici. Njegov košarkarski kolega Goran Dragić zaseda 44. mesto z ocenjenimi 69,4 milijona evrov premoženja, nogometaš Jan Oblak 85. mesto z ocenjenimi 47,6 milijona evrov, hokejist Anže Kopitar pa 93. mesto s 45,3 milijona.

Tudi slovenski glasbeniki, ki največ zaslužijo, nastopajo predvsem v tujini. Zneski pop zvezdnikov se sicer pri nas bolj skrivajo, poleg koncertnih honorarjev, prilivov od pretočnih storitev na spletu in avtorskih tantiem so lahko donosni tudi sponzorski honorarji v takšnih in drugačnih oglasih. Morda se bo prihodnje leto na lestvici prvič pojavilo katero domače pop ime.