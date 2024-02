Koliko hrane dati pasjemu mladičku?

Ste ravnokar dobili pasjega mladička in se ubadate z vprašanjem, kako in koliko ga hraniti? Najučinkovitejša metoda je nadzorovano odmerjanje hrane, s čimer boste učinkovito nadzirali rast in razvoj svojega štirinožca.

Količina hrane, ki jo damo novemu družinskemu članu, je odvisna od njegove trenutne teže in ocene telesnega stanja. Cilj je, da mu ne damo preveč hrane, da ne bo prehitro rasel oziroma se ne bo zredil. Pasja hrana, ki jo boste izbrali, ima po navadi na embalaži napisana navodila, koliko je damo psičku glede na njegovo težo. A ker so to bolj okvirne smernice, ki ne upoštevajo individualnih potreb vašega kosmatinca in trenutne telesne pripravljenosti, se je prej dobro posvetovati z veterinarjem. Če opazite, da se vaš kužek redi, zmanjšajte dnevni vnos hrane, a ohranite urnik hranjenja. Poskrbite tudi, da se bo več gibal, zato redno hodite na sprehode.

O primerni hrani se posvetujte z veterinarjem.

Kako pogosto hraniti kužka

Prehrana je prilagojena njihovim potrebam. FOTO: Getty Images

Pasjega mladička naj bi hranili trikrat na dan, in to vedno ob istem času. Denimo, prvi obrok naj dobi ob sedmih zjutraj, drugega okoli poldneva, tretjega pa ob petih popoldne. Urnik hranjenja seveda prilagodite svojemu dnevu. Manjši, a pogostejši obroki bodo poskrbeli za kužkov metabolizem, hkrati pa čez dan ne bo lačen. Najbolje je, če gre po vsakem obroku tudi na sprehod, kjer se razmiga in opravi potrebo.

Katera hrana je najprimernejša?

Pasja hrana za mlade kužke bo imela več hranljivih snovi, kot so beljakovine, maščobe in kalcij, potrebnih za razvoj mišic in kosti. Sčasoma pa se potrebe rastočega psička seveda spreminjajo, zato se je spet dobro posvetovati z veterinarjem, kakšno hrano izbrati.

Z odraščanjem se jedilnik spreminja. FOTO: Getty Images

Hrana za mladičke mora imeti predvsem dovolj veliko energijsko vrednost. Rastoči kužki potrebujejo veliko beljakovin, sčasoma pa je treba njihov vnos zmanjševati. Tudi maščobe so ključnega pomena, saj vsebujejo veliko kalorij, poleg tega skrbijo za absorpcijo vitaminov. Hrana mora vsebovati tudi dovolj ogljikovih hidratov, aminokislin, kalcija in fosforja, pri čemer pa je seveda treba upoštevati pasmo.

Za mladičke mora biti dobro prebavljiva.

Ker se kužkov prebavni sistem šele razvija, mora biti hrana dobro prebavljiva in ne sme povzročati napihnjenosti ali prebavnih motenj.