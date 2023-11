Ko se počutite negotovi in samokritični: Tukaj je 100 afirmacij za ljubezen do samega sebe

To so namreč ljubezenske izjave samemu sebi, pozitivne fraze, ki naj bi vas navdihnile in dvignile ter okrepile notranje občutke ljubezni do sebe. Lahko so še posebno koristne, če se spopadate z negotovostjo in samokritičnostjo, saj pomagajo reprogramirati podzavest, kjer hranimo svoja nekoristna temeljna prepričanja, kot je ta, da nismo vredni ljubezni ali pa da nas bodo ljudje zapustili, ko nas bodo v resnici spoznali.

Naši možgani so povezani z negativnostjo, ki služi kot strategija preživetja za prepoznavanje groženj. A nas ovira pri tem, da bi imeli sami sebe radi, zato lahko s prepletanjem afirmacij v svoj dan začnemo borbo proti tej negativni pristranskosti in preusmerjamo svoje možgane k bolj koristnim miselnim vzorcem.

Na ljubezenska priznanja samemu sebi glejte kot na urjenje možganov, da se vrnejo k svojim vrednotam in temu, kar imate radi na sebi. Bolj ko to počnete, lažje boste naravno začutili občutek vrednosti in lahkotnosti. Tako lahko namreč preoblikujemo svoje nevronske povezave, da se postavijo na bolj sočutno in samozavestno izhodišče.

1. Jaz sem samozavesten.

2. Jaz sem inteligenten.

3. Jaz sem ljubeč.

4. Jaz sem pogumen.

5. Jaz sem močan.

6. Jaz delam svet boljši.

7. Jaz sem nepopoln kot vsi drugi, in to je v redu.

8. Jaz si zaslužim ljubezen in partnerstvo.

9. Jaz sem radodaren.

10. Jaz sem premišljen.

11. Jaz sem močan.

12. Jaz sem lep.

13. Jaz sem čudovita oseba.

14. Jaz sem svoj najboljši prijatelj.

15. Jaz sem dober človek, ki si zasluži mir, srečo in zdravje.

16. Jaz sem svoja številka 1.

17. Jaz sem svoj največji oboževalec.

18. Jaz sem vzdržljiv.

19. Jaz se razvijam.

20. Jaz sem prilagodljiv.

21. Jaz še vedno in ves čas delam na sebi in se razvijam.

22. Moj odnos do sebe je v celoti odvisen od mene.

23. Jaz se dobro počutim glede tega, kdo sem.

24. Jaz sledim svojim ciljem.

25. Jaz ustvarjam življenje, ki si ga želim.

26. Jaz se sam odločam, kako bom danes in vsak dan ravnal s seboj.

27. V življenju imam ljudi, ki jim je zelo mar zame.

28. Pozdravljam dobre stvari v svojem življenju.

29. Ne morem nadzorovati svojega zunanjega okolja, lahko pa nadzorujem, kako se odzivam notranje.

30. Sem točno tam, kjer moram biti.

31. Vse se odvija točno tako, kot se mora.

32. Vreden sem zabavanja.

33. Vreden sem povezovanja.

34. Vreden sem počitka.

35. Vreden sem miru.

36. Vreden sem zdravja.

37. Vreden sem življenja, ki si ga želim.

38. Vreden sem uspeha.

39. Popoln sem, kakršen sem danes, in še imam prostor za rast.

40. Sprejemam, da lahko vedno obstajajo deli mene, na katerih bi rad delal.

41. Dajem vse od sebe.

42. Sem več kot moja služba.

43. Jaz sem dovolj.

44. Pogumno stopam v ranljivost negotovosti/ljubezni/neugodja.

45. Izstopim iz svoje cone udobja in to vidim kot priložnost za rast, odpornost in ljubezen do sebe.

46. Ljubim sebe.

47. Vreden sem spoštovanja in prijaznosti.

48. S svojim telesom ravnam skrbno in z ljubeznijo.

49. Sprejemam se v celoti.

50. Sem dober prijatelj sebi in drugim.

51. Vreden sem svojih sanj.

52. Všeč sem si.

53. Zaslužim si, da se počutim varnega in zaščitenega.

54. Hvaležen sem za svoje zdravo telo.

55. Hvaležen sem za svoj radovedni um.

56. Prisoten sem.

57. Osredotočiti se moram samo na tukaj in zdaj.

58. Sem sproščen in miren.

59. Lahko premagam težave.

60. Ponosen sem nase.

61. Sem srečen in zdrav.

62. Živim z namenom.

63. Vsak dan je darilo.

64. Poln sem veselja.

65. Počutim se zadovoljen.

66. Sem pozitiven.

67. Rad živim.

68. Vsak dan utelešam najboljšo različico sebe.

69. Obdan sem z ljubeznijo.

70. Moje življenje je bogato.

71. Imam vse, kar potrebujem.

72. Vedno se poberem.

73. Spuščam tisto, kar mi ne služi več.

74. Zaslužim si to, kar si želim, in to bom dosegel.

75. Poznam svojo vrednost.

76. Izžarevam samozavest.

77. Sprejemam odločitve, ki podpirajo moje največje dobro.

78. Vedno se učim in rastem.

79. Izžarevam ljubezen in sočutje.

80. Vem, kaj je najbolje zame.

81. Hvaležen sem za to, kar sem.

82. Vsak dan sem boljši kot včeraj.

83. Sam sebi dajem prednost.

84. Zaupam vase.

85. Poslušam svojo intuicijo in notranji glas.

86. Usklajen sem s svojim najvišjim jazom.

87. Ljubezen mi je vedno na voljo.

88. Toliko ljubezni imam za dati.

89. Vsak dan si izkazujem ljubezen.

90. Skrbim zase.

91. Delam stvari, ki hranijo mojo dušo.

92. Verjamem vase.

93. Zavzemam se za tisto, v kar verjamem.

94. Zdravo tvegam.

95. Samemu sebi sem pomemben.

96. Odločam se, da sem miren.

97. Sem v harmoniji in ravnovesju z življenjem.

98. Pomemben sem za svoje ljubljene.

99. Na prvem mestu imam svoj mir.

100. Moje življenje je dokaz ljubezni.