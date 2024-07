Ko robotaksija ne moreš priklicati prek aplikacije

Hrvat Mate Rimac se ukvarja s projektom robotskega taksija, samodejnega vozila verne, ki naj bi najprej začelo voziti po Zagrebu. Pred kratkim je predstavil njegov prototip, pri čemer pa so se pokazale tudi resne težave, ki posredno vzbujajo dvome. Že na predstavitvi so bile težave, saj jim avtomobila prek aplikacije ni uspelo priklicati na oder. Takšne stvari so se pri novostih že kdaj dogajale in verjetno to ni nič usodnega. Bolj se lahko vprašamo, ali bo podjetju uspelo vzpostaviti celoten sistem, infrastrukturo, da bodo njihovi avtonomni avtomobili res začeli voziti po mestu. Kako bodo uredili zakonske predpise, kako bo z odgovornostjo?

Projekt samodejnega avtomobila so poimenovali po francoskem pionirju znanstvene fantastike Julesu Vernu.

Nared do leta 2026?

Verne je imel nekaj težav že na predstavitvi. FOTO: Goran Mehkek/CROPIX

Za zdaj je rok za začetek uvedbe storitve leto 2026. Ni nepomembno, da so za ta projekt od EU že leta 2021 prejeli 179 milijonov evrov, torej gre pretežno za javni denar in ne za zasebno naložbo. Rimčevi načrti se zdijo zelo smeli, če vemo, da so zadnja leta napovedi o najvišji, peti stopnji avtonomne vožnje posebej v Evropi zelo zadržane oziroma se o tem v klasični avtomobilski industriji prav veliko ne govori. Pred nekaj leti je bilo takšnih novic kot listja in trave, zdaj pa ni več tako. Ali pa so bolj previdne, Renault na primer meni, da bi bila samodejna vožnja primerna kvečjemu za njihove dostavnike.

Prvi avtomobili naj bi v Zagrebu začeli voziti leta 2026.

Največ se v zvezi s tem sicer dogaja na Kitajskem, veliko tudi v ZDA, kjer je doslej najdlje prišel Googlov (Alphabetov) waymo. A tudi ti so imeli nekaj nesreč, ves čas so morali sodelovati z zvezno prometno agencijo in ji poročati. Od leta 2016 so prevozili več kot 32 milijonov kilometrov, zdaj shemo širše odpirajo, predvsem v San Franciscu. Prav tam, kjer so imeli pred časom težave; v kitajski četrti so jim nezadovoljneži huligansko uničili vozilo.

Avtonomna vožnja je bolj kot v Evropi razširjena v ZDA.

Gre za električno vozilo, ki lahko pelje le dva potnika. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Enota General Motorsa Cruise je imela pred meseci tako velike probleme (nesreča), da so začasno prekinili vožnje, zamenjali vodstvo, zdaj naj bi previdno začeli znova. Seveda sta tu še Tesla in njen prvi mož Elon Musk, ki ves čas daje izjave o tem, da bodo njihovi avtomobili lahko kmalu povsem avtonomni. Pri čemer vemo, kolikokrat so se že morali zagovarjati, ker so preveč pogumno oglaševali sistem polsamodejne vožnje.

Verne se le predstavi

Rimac je predstavitev oziroma podrobnejše razkritje svojega projekta kar dolgo odlagal. Zdaj so jo le izvedli, z omenjeno pomembno nerodnostjo. Z omembo tehnične težave so predstavitev nadaljevali, skeptičnih komentarjev je bilo na spletu veliko, manj, a vseeno nekaj, je bilo tudi tistih, ki menijo, da pri zelo novih stvareh pač ne gre brez težav.

Mate Rimac ima velike načrte s projektom verne. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

Kakor koli, vozilo verne si je javnost potem le lahko ogledala; v njem ni volana, pač pa ogromen zaslon in dva bogato nastavljiva sedeža. Pravzaprav je avtomobil dokaj kompakten. To je nenavadno, saj naj bi bili robotski taksiji vendarle primerni za več ljudi, a Rimac trdi, da se v taksiju v 90 odstotkih vozi največ en ali dva potnika.

Pogon je električen, za vso senzoriko (kamere, radarji, lidar) bo skrbelo izraelsko podjetje Mobileye. Avtomobile bodo po lastnih navedbah izdelovali na Hrvaškem, omenimo le še to, da se želijo širiti po Evropi, a o tem kdaj kasneje, najprej morajo začeti v Zagrebu.