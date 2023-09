Ko je kosmatinec sam doma

Ko puščate žival samo doma, ji najprej zagotovite dovolj hrane in vode. Psa, preden odidete, peljite na daljši sprehod, mačko počešite ali se z njo igrajte. Živali ne puščajte samih predolgo. Odrasli psi so načeloma lahko sami od 4 do 6 ur na dan, vendar mnogi brez težav zdržijo tudi od 8 do 9 ur. Mačke lahko pustite same do 12 ur.

Oprema prostora

Podloge za vohljanje so odlična pasja zabava za čas, ko vas ni. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Če veste, da bo ljubljenček večkrat sam doma, poskrbite, da bo stanovanje ali vsaj del njega zanj varno. Dostop do kuhinje navadno ni najboljša ideja. Psu v eno od sob, na primer v dnevno sobo, namestite ležišče in igrače – naj bo to prostor, po katerem se lahko v miru sprehaja, tudi ko ste daleč proč. Mačkam v prostoru omogočite dostop do okenske police, saj uživajo v skakanju nanje in opazovanju skozi okno. Če imate v sobi veliko površin in polic, po katerih lahko skače, se bo maček počutil doma odlično. Rešitev so tudi praskalniki, ki so hkrati namenjeni plezanju. Praskalnik je kos mačjega pohištva, brez katerega lastniki mačk ne morejo, saj si bo ljubljenček sicer kremplje brusil na pohištvu.

Poskrbite za zabavo

Mačke vam bodo hvaležne, če jih boste pustili v sobi z veliko rastlinami in policami. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Živali nabavite igrače, v katere se vstavijo priboljški, ki jih je treba izvleči ven z nekaj spretnosti. V živalskih trgovinah se dobijo vse mogoče različice in oblike tako za mačke kot za pse. Za pse so zanimiva novost posebne preproge, krpanke, ki pogosto spominjajo na mini travnik iz blaga. Na googlu jih boste našli pod geslom »snuffle mat«, kar bi prevedli kot podloga za vohljanje. Med kose tekstila, ki spominjajo na travo, skrijete priboljške. Izberite tudi kako miselno igračo in vzemite v zakup, da bo treba nabor igrač vsake toliko časa povečati.

Da bi se živalca tudi brez vas razgibala, lahko nabavite katero od igrač, ki se premikajo, upravljamo pa jih s pametnim telefonom. Psu in mački lahko zagotovite zabavo tudi s pomočjo televizije ali računalnika. Obstajajo programi, ki so namenjeni pasji zabavi, na youtubu pa najdete posnetke, ki so namenjeni zabavi mačje populacije, na primer takšne s posnetki ptic. Če boste zunaj, nekje, kamor seže pogled z okna, postavili ptičjo hišico in tja privabili ptice, boste mačka zamotili za več ur. Mačke, pa tudi pse, pomirjajo nekatere rastline. Mačke so nore na mačjo meto, prav pa jim pride tudi lonček z mačjo travo. Tudi psi se bolje počutijo v stanovanju z veliko zelenja. Pazite le, da rastline ne bodo strupene.