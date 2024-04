Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) je kar 300 milijonov ljudi kronično depresivnih. V Evropi naj bi bilo takšnih 40 milijonov. Kako pa je v Sloveniji? »Vsak šesti Slovenec je že kdaj trpel za depresijo,« je, denimo, na bratislavskem Globsec Forumu sklenila mednarodna ekipa strokovnjakov in raziskovalcev iz srednje in vzhodne Evrope ter baltskih držav, ki je leta 2022 razgrnila stanje depresije v desetih državah, tudi v Sloveniji. Ugotovili so, da v Sloveniji potrebuje psihiatra 14,7 prebivalca na 100.000 prebivalcev in da se dostop do storitev duševnega zdravja pomembno razli...