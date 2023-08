Kljub dlaki čist dom

Le kaj bi brez dlakavih štirinožnih ljubljenčkov? Pes in mačka sta člana družine in imamo ju radi. Če le ne bi po stanovanju letele dlake, umazanija, včasih tudi neprijeten vonj. A lastniki so pripravljeni na dodatno delo, s katerim ne skrbijo le za žival, ampak tudi vzdržujejo čistočo stanovanja. K sreči obstaja več trikov in kup malih pomagal, s katerimi odstranimo pasjo in mačjo dlako.

Redno krtačenje je nujno.

Po vrnitvi s sprehoda psu očistite tačke, najbolje z vlažno krpo. Tako v stanovanje ne bo vnesel umazanije, na primer blata, listja. Da bi preprečili neprijeten vonj, vzdržujte higieno: pasje ležišče naj bo čisto, prav tako sklede za hrano in vodo. Mačje stranišče redno čistite, vsaj enkrat na dan. Mačke so čiste živali in ne marajo umazanega stranišča, sploh pa s tačkami, s katerimi so hodile po umazanem pesku, potem skočijo na posteljo, kuhinjski pult, mizo ... Pesek pogosto menjajte in pri tem stranišče tudi operite. Tako kot pasje sklede je treba čistiti tudi mačje, najbolje po vsakem obroku. Če imate preprogo, jo potresite s sodo bikarbono in po 10 minutah posesajte – tako se znebite neprijetnih vonjav.

Z gladkih površin jo najbolje spravimo z vlažno krpo iz mikrovlaken.

Valjček je zlata vreden.

Brez valjčka ne gre

Največja nadloga je dlaka, da bi je bilo v stanovanju čim manj, žival redno krtačimo. Psa lahko redno vodimo k pasjemu frizerju, ki bo profesionalno poskrbel za njegovo dlako, s kopanjem pa bomo odstranili umazanijo in prah. Če nočete, da je pes v določenih prostorih, ga tega naučite: tam, kamor ne bodo stopile njegove tačke, ne bo dlak in ne umazanije. A kljub previdnosti se dlakam v celoti ni mogoče izogniti: so na preprogah, oblazinjenem pohištvu in oblačilih. In tudi na gladkih površinah, s teh jih najbolje spravimo z vlažno krpo iz mikrovlaken. Za tla uporabimo sesalnik, seveda redno in pogosto. Z oblazinjenega pohištva in preprog lahko dlake odstranimo z gumijastimi rokavicami ali brisalci za šipe pa seveda valjčkom (z lepljivim trakom), s katerim dlake odstranimo tudi z oblačil.

Preprogo posesajte, potresite s sodo bikarbono in po 10 minutah še enkrat posesajte – tako se znebite neprijetnih vonjav.

Madeže s tekstila, na primer s preprog, blazin, sedežne garniture, je najbolje odstraniti z mineralno vodo ali sodo bikarbono, nadnje pa se spravimo, še preden se posušijo.