Nedavno sem preizkusil Bosejeve mini ušesne slušalke quietcomfort ultra earbuds, ki so me navdušile z odličnim zvokom in dobrim aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice, zdaj pa sem na ušesa dobil še prenovljeni čezušesni model quietcomfort (QC) ultra headphones. Slednje spadajo v sam vrh ponudbe, zanje pa je treba odšteti mičkeno manj kot pet stotakov. Odlična nastavljiva aktivna nevtralizacija hrupa iz okolice. Udobne in lahke Novi pregibni mehanizem za še bolj kompaktno zlaganje. FOTO: Staš Ivanc Čeprav gre za klasične čezušesne slušalke, ki v sebi skrivajo kup elektronike in baterije,...