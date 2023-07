Kdaj bo na voljo spotify s hifi zvokom?

Spotify je s 518 milijoni mesečnih aktivnih uporabnikov in 229 milijoni plačljivih naročnikov trenutno največji pretočni ponudnik glasbe na svetu. Ponudba na pretočnem kanalu je velikanska, saj se lahko pohvali z več kot sto milijoni komadov, med katerimi je več kot pet milijonov podkastov, izbira glasbe pa je izjemno pestra, od slovenskih narodno-zabavnih ansamblov prek svetovnega popa, rocka, elektronike, džeza in klasike pa do ustvarjalcev najbolj ekstremnih glasbenih zvrsti. Na spotify in druge pretočne ponudnike glasbe se menda vsak dan registrira po 100.000 novih pesmi, kar je res nora številka.

Brezplačno ali plačljivo?

Spotify podobno kot drugi ponudniki omogoča tudi brezplačno poslušanje glasbe, a s slikovnimi in zvočnimi oglasi med posameznimi pesmimi, omejitvijo preskakovanja največ šestih komadov na uro, boljšim nadzorom nad predvajanjem glasbe. S plačilom naročnine se uporabniki izognejo tem neprijetnostim, poleg tega pa si lahko pesmi naložijo tudi na telefon in jih poslušajo brez internetne povezave. Pa še ena razlika je: kdor ima račun spotify free, posluša glasbo v formatu mp3 v ločljivosti 160 kbps, v spletnem predvajalniku celo 128 kbps, medtem ko naročniki na spotify premium poslušajo glasbo v višji ločljivosti 320 kbps. Pri predvajanju glasbe s telefona ali cenenega prenosnega zvočnika se razlike sicer ne sliši, kdor pa glasbo posluša prek kakovostnih slušalk ali hifi sistema, pa bo cenil višjo ločljivost. In tukaj naletimo na spotifyjevo veliko pomanjkljivost za avdiofile.

Obljubljeni hifi zvok

Medtem ko veliko konkurenčnih pretočnih ponudnikov glasbe v svojih paketih ponuja t. i. hifi pakete, kjer lahko uporabnik posluša nekompresiran zvok, primerljiv s tistim na cedeju, ponekod pa še boljšega od zapisa na zgoščenkah, spotify tega nima. Že dolgo se sicer govori, da bo ponudil možnost pretakanja glasbe v hifi formatu oziroma na ravni cedeja, a za zdaj dlje od nedoločenih napovednikov in neizpolnjenih obljub še nismo prišli. Spotify je sicer že leta 2017 namignil, da bo ponudil boljši zapis zvoka, a zgodilo se ni nič. Nato je februarja 2021 uradno napovedal spotify hifi in ljubitelji glasbe so se začeli veseliti. A hifi paketa tudi zdaj, skoraj dve leti in pol pozneje, še vedno ni v ponudbi.

Pojavlja pa se tudi vprašanje, ali bo spotify za posnetke visoke kakovosti zaračunaval več kot za kompresirane, tako kot to, denimo, počnejo Tidal, Qobuz in Deezer – slednji je celo ukinil običajne pakete in ponuja le hifi zvok, in to za dvojno ceno! –, ali pa bo sledil zgledu Appla in Amazona, ki za visokoločljivostni zapis glasbe ne računata dodatno.

Kakor koli že, čas je, da tudi spotify poskrbi za zahtevnejše uporabnike.