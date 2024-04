Karikaturist Drago Senica je prejel mestni pečat Maribora

Eden najboljših slovenskih karikaturistov, akademski slikar Drago Senica, je ob devetdesetem rojstnem dnevu iz rok mariborskega župana Saša Arsenoviča prejel mestni pečat za izjemno umetniško delo ter neprecenljiv prispevek k umetnosti. Priljubljeni Pi, tako ga kličejo prijatelji, je desetletja mestu in državi postavljal ogledalo in soustvarjal identiteto Maribora. Njegove karikature, v zbirki jih ima več kot 15.000, so kultne. Čeprav so narisane s črnilom, so še kako žive in še vedno čakajo na knjižno obliko, ki bi si jo nedvomno zaslužile.

Mestni pečat, ki ga župan lahko podari komur koli in po lastni presoji. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Rišem že več kot petdeset let. Še vedno sem aktiven, marsikdo pravi, da še ne morem tako hitro v pokoj, saj sem si za šolanje vzel preveč časa,« pravi Senica, ki enkrat na mesec še vedno objavlja v svojem matičnem časopisu. »Rodil sem se v času kralja Aleksandra, v šolo sem začel hoditi pod kraljem Petrom. Ker v času tretjega rajha nisem dobil nemškega državljanstva zaradi družine, ki je bila sporna, v gimnazijo v Judenburg nisem mogel iti,« se spominja pestre zgodovine, ko je v rodnem Mariboru doživel tako rekoč vse – od preimenovanj ulic do bombardiranja mesta pa vse do obiska Hitlerja in današnjih časov.

Nekdanji mariborski podžupan in mestni arhitekt Tomaž Kancler ter arhitekt Igor Orešič sta bila pobudnika za podelitev mestnega pečata Dragu Senici. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Predajo častitljive nagrade so v Dvorani generala Maistra na Mestni občini Maribor pospremili skoraj vsi prijatelji iz njegove družbe, vključno z ženo Bosiljko in družino. Ožji izbor njegovih karikatur je na ogled v prvem nadstropju občine. Na karikaturah je moč opaziti vse najvplivnejše slovenske politike zadnjega obdobja kot tudi vse dozdajšnje župane. Razen aktualnega. »Tega bom narisal šele, ko ne bo več opravljal funkcije,« je v šaljivem slogu dodal vitalni Senica. M. P.