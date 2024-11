Kapo dol pred njo, in to dobesedno!

Pokrivala so v hladnih mesecih več kot dobrodošla, tudi za osvežitev osebnega stila in garderobe, in če želite izstopati, si omislite turban izpod kreativnih rok Blanke Slak Aslan, ki je svoje prve v svet poslala leta 2014. Slovenska modna oblikovalka, ki je po izobrazbi psihologinja, že več let ustvarja na Dunaju in živi svoje sanje, njene izdelke pa nosijo ženske po vsem svetu.

Kot mi pove ob srečanju v Ljubljani, je predana mama in žena, obenem pa neizprosna poslovna ženska, ki gre neustrašno za vsem, o čemer sanja in kar si želi od življenja. S turbanoma s podpisom Tribbe HatsByBlanka se odpraviva na kavo in poklepetava o njenem življenju in delu. »Kratki obiski Ljubljane so vedno prijetni, saj vključujejo mojo družino, ki živi tukaj, in obisk nekaterih lokacij, ki vedno obudijo lepe spomine.« Ko jo vprašam, ali kaj pogreša Slovenijo, pa mi odkrito pove: »Slovenije res ne pogrešam, saj Avstrija ponuja vse in še več.«

Njeno pleme HatsByBlanka

Zagotovo je turban postal njen zaščitni znak in ljudje jo prepoznajo po njem, zato me zanima, ali je že od nekdaj izstopala, želela biti drugačna. »Drugačnost in izstopanje prideta skupaj z drugačnim značajem. Ta v mojem primeru nikoli ni spadal v tipično slovensko okolje, in kar je bilo v Sloveniji zelo 'drugače', mi je uspelo v novem okolju obrniti v pravi posel. Bolj kot moda so me vedno privlačili klasični stil in modni dodatki. Če bi me moda zanimala, bi gotovo to tudi študirala, vendar me klasična pot modnega oblikovalca ni nikoli zanimala, saj obožujem vsesplošno znanje in sem preradovedna za samo oblikovalni proces.«

Strast do mode, s katero se ukvarja že od štirinajstega leta – takrat je prvič delala kot model in pozneje kot stilistka, med drugim na NYC Fashion Week –, jo je pripeljala do lastne linije pokrival. »Ljubezen do pokrival je bila vedno del družine. Od tod je prišel tudi navdih za oblikovanje turbanov in šele po obisku New Yorka sem si upala svoje prve kose nositi tudi v Sloveniji. Začela sem s klobuki, ki sem jih ustvarjala z modistko iz Maribora, pozneje pa sta moja ljubezen do turbanov in njihova praktičnost prerasla v vsakodnevno 'style love affair' in nenadoma so si me ljudje zapomnili kot 'turban lady'. Turban je prerastel mojo ljubezen do tega stila in unikatnosti, in ko sem se preselila na Dunaj, je postal del življenja mojih strank, ki trpijo za rakom in izgubo las, ter vseh verskih privrženk, ki si lase vsak dan pokrivajo.«

Za seboj ima veliko uspehov, najodmevnejši pa je udeležba na tednu mode v New Yorku, kjer je predstavila svojo linijo. »Pred točno 10 leti sem ustanovila svojo znamko Tribbe HatsByBlanka. Ime je nastalo med zbiranjem slik mojih strank iz resnično vseh kotičkov tega sveta, in to me je spomnilo na afriška plemena, ki imajo skupen stil, med seboj pa se ločijo po detajlih.« Ob tem mi iskreno zaupa, kako so bili videti njeni prvi koraki v poslovnem svetu. »Vedno ko gradiš nekaj novega, potrebuješ delček norosti, saj je to skok v ocean, in šele ko si notri, ugotoviš, ali si zmožen plavati in kljubovati vsemu, kar pride nasproti.«

Iz Pariza na Dunaj

V modo se je vsekakor enostavno zaljubiti, vendar je potrebne veliko predanosti, poslovne žilice in kreativnosti, da postane tudi poslovna pot, česar se Blanka dobro zaveda. »Za svojo znamko stojim le jaz in to je zame najpomembneje. S tem lahko sledim svojemu stilu in se obračam v smer, ki mi v trenutku ustreza. Stojim za vsemi dobrimi in slabimi odločitvami in kot prava obsedenka z nadzorom obvladujem videz znamke. Seveda so zraven moji bližnji, ki mi dajo kak nasvet, dobra davčna svetovalka in nekaj prijateljev iz mode, vendar vse odločitve sprejemam z intuicijo sama. To se je izkazalo za edino pravilno.«

Veščin šivanja in oblikovanja turbanov se je naučila v pariški šoli za modiste, ki je ena izmed dveh delujočih v Evropi, a kljub temu ni nadaljevala kariere v prestolnici mode. »Pariz je navdihujoče mesto in polno priložnosti, vendar preprosto nikoli ni bil v mojih mislih, da bi lahko postal dom. Dunaj je domač, prelep in prijazna prestolnica, ki je sicer zelo zaspana v smislu mode, a še vedno zelo obiskana z milijoni turistov z vsega sveta.«

Ko se ozreva po njeni poslovni poti, pa mi pove: »V desetih letih delovanja na Dunaju so me najbolj zaznamovale moje prelepe, močne in navdihujoče stranke, ki so mi odprle vrata v svoje konce po vsem svetu in me oblikovale v neizprosno poslovno žensko, ki se nikoli ne boji reči ne in zavrniti poslovne priložnosti, če vanjo ne verjame. Česa takšnega mlada Blanka ne bi bila zmožna.«

Ob uspešni poslovni karieri je tudi ljubeča mama, ima kar tri otroke. »Moja družina je motor mojega celotnega delovanja in mojega življenja. Obožujem biti mama in prav to je najboljša protiutež mojemu poslu. Deluje zelo prizemljujoče. Moja družina je tudi velika motivacija za vse poslovne odločitve in želja po več.«

Ne sledimo smernicam

Blanka že vrsto let živi na Dunaju in se počuti kot prava Dunajčanka, zato me zanima, kakšen je modni Dunaj v primerjavi z modno Ljubljano. »Dunajski stil je absolutno klasičen z veliko luksuza. Luksuzne znamke so del vsakodnevnega življenja Dunajčank in svetovljanstvo je vidno na vsakem koraku. To je seveda težko primerjati s stilom v Ljubljani, kjer nobene od teh znamk sploh ni možno kupiti. A vendar mislim, da Ljubljančanke lepo sledijo modi in so njene ljubiteljice.«

Nekoč so bila pokrivala in klobuki nujen modni dodatek in zadnja leta tudi z njeno pomočjo spet pridobivajo vrednost. »Moje turbane nosijo po vsem svetu, moje redne stranke so z vseh celin. Največ jih je iz arabskih držav, severne Afrike in Evrope.« V njeni kolekciji najdemo tudi kimone, ki so zelo priljubljeni med njenimi strankami. »Prav te nameravam v novi podobi spet oblikovati spomladi, in sicer iz zelo prestižnih materialov in z malo več poudarka na krojih.«

In kaj bi nam oblikovalka svetovala za letošnjo modno zimo? »Kot vsako zimo so turbani zelo zaželen dodatek, saj okrasijo žensko glavo in dodajo nežnost ter so super protiutež plašču. To zimo sem se odločila za zelo močen poudarek na barvah ter vzorcih, tako da jih lahko res vidimo kot nujni kos v celotnem stilu.«

Blanka je dokaz, da lahko s pravo vizijo uresničiš sanje, zato velja upoštevati tudi njen modni nasvet: »Ne sledimo smernicam, saj to poganja hitro modno industrijo in daje občutek, da neprestano hlastamo za nečim in nikoli res ne ulovimo tega, kar narekujejo modni novinarji. Pomembno je najti svoj stil in ga z leti dodelati ter mu slediti, saj si nas tako zapomnijo kot brezčasne in ljudi s stilom.«