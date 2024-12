Vstopili smo v meteorološko zimo. Ker pa mineva že 17 let od našega zadnjega belega božiča, je jasno, katero vprašanje nas vse skupaj tako gloda: ali se lahko nadejamo belega božiča? Verjetnost za to je majhna. Že za to, da bo v Ljubljani decembra vsaj en centimeter snega, je manjša od pičle tretjine. Da pa bo snega deset centimetrov ali še več, je verjetnost manj kot 20-odstotna. Po klimatoloških podatkih je bila od sredine minulega stoletja v prestolnici snežna odeja ves december prisotna le v letih 1971 in 1980, le dan manj je bila prisotna samo še leta 1998. Snega ni bilo niti v decembri...