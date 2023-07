Kako se igrati z mačko

Katerega koli psa, ne glede na pasmo ali starost, boste spravili v dobro voljo, če mu boste denimo na sprehodu metali žogico. A če pričakujete, da bo mačka, ki ste jo pred kratkim pripeljali domov, zagotovo zadovoljna z enako zabavo kot tista, ki ste jo imeli prej, ste se krepko zmotili. Mogoče je, da ji bodo všeč enake reči, lahko pa bo uživala v povsem drugačne vrste igrah in igračah. Prav zato je v trgovinah z živalskimi pripomočki veliko lažje nakupovati za pse. Verjetno ima vsak lastnik mačke doma vsaj eno, mačkam namenjeno igračo, ki neuporabljena stoji v kotu, saj je domači ljubljenček niti pogleda ne. Pa vendar si lahko z osnovnim vedenjem o značilnostih mačjega vedenja vsaj malce navdušenja nad igračo zagotovimo vnaprej.

Igra v dvoje

Ni vsak tunel všeč vsaki mački. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Obstajajo mačke, ki uživajo v igri z žogico, večini pa je igra oziroma igrača zanimiva, kadar čim bolj spominja na lov. Mačko boste tako najbolj razveselili z igračo, ki bo po vonju in na videz čim bolj podobna plenu – mišim, pticam, žuželkam ali kačam. Če se igrača ne bo premikala, mačke ne bo zanimala. Strokovnjaki poudarjajo, da pri približno 21 tednih starosti mačka izgubi zanimanje za reči, ki se ne premikajo. Igrače, pripete na tanko nitko na palici, ki jih vodite vi, so dobra izbira, zahtevajo pa od vas, da v igri vedno sodelujete. To je seveda smiselno, saj na tak način krepite vez z ljubljenčkom. Večini mačk bo povsem dovolj, če jih boste zabavali z navadno vrvico (praktična je na primer povoskana vrvica za perilo), in rečemo lahko, da je vrvica pri mačkah to, kar je žogica pri psih.

Mačke po 21. tednu zanimajo le še premikajoče se igrače.

Kar je za psa palica, je za mačke vrvica. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kot otroci se tudi mačke hitro naveličajo ene in iste igrače. Raziskava je pokazala, da že menjava igrače za enako igračo druge barve spodbudi mačje zanimanje za igro. Strokovnjaki za vedenje mačk poudarjajo, da je igra s plenom za mačke hkrati vaja lova in način socializiranja. V nasprotju s splošnim mnenjem so mačke družabne živali. Čeprav so individualisti in so rade tudi same, na prostem vedno živijo v kolonijah po več skupaj. Igra je zanje način povezovanja z drugimi. Če veste, da ne boste imeli časa, da bi se igrali z ljubljenko, je dobra rešitev, da namesto ene mačke posvojite ali kupite dve. Tako se ne bosta počutili osamljeni, tudi če ne boste imeli veliko časa zanju.