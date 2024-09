Kaj storiti, če otrok noče telovaditi

Če otrok na začetku šolskega leta ne želi hoditi k športnim krožkom, je pomembno, da se starši odzovejo razumevajoče in podporno.

Mirno in odprto se pogovorite z njim ter poskušajte ugotoviti, zakaj ne želi hoditi k športu. Razlogi so lahko različni, od strahu pred neuspehom do pomanjkanja zanimanja za določen šport, socialnih težav ali preobremenjenosti z drugimi dejavnostmi. Prisluhnite otrokovim občutkom in mnenju brez sodb ali pritiskov. Bodite razumevajoči in empatični.

Užitek in zabava

Ponudite mu možnost, da preizkusi različne športe. Tako bo laže našel nekaj, kar ga bolj zanima in veseli. Če ni navdušen nad organiziranimi športnimi krožki, spodbujajte telesno dejavnost doma, na primer skupno kolesarjenje, pohod, plavanje ali igre na prostem. Otroci pogosto posnemajo starše. Če se vi ukvarjate s športom in uživate v telesnih dejavnostih, je to lahko spodbuda. Poskrbite, da bodo športne dejavnosti zabavne in prijetne, če bo otrok užival in se zabaval, se bo krožka raje udeležil. Pomembni so tudi prijatelji: če se ukvarjajo z določenim športom, ga to lahko motivira. Pogovorite se z učitelji, trenerji ali svetovalci v šoli, da dobite vpogled v otrokovo vedenje in izkušnje pri športu.

Spodbujanje pozitivnih izkušenj

Včasih potrebuje odmor. Če je preobremenjen z različnimi dejavnostmi, mu lahko koristi nekaj časa za počitek in sprostitev. Pomembno je, da otrok razvije pozitiven odnos do telesne dejavnosti. Pohvalite ga za vsak trud in dosežek, ne glede na to, kako majhen je. Spodbujajte ga, da nadaljuje dejavnosti, ki jih ima rad. Včasih otroci raje sodelujejo v nešportnih dejavnostih, kot so ples, glasba, umetnost ali znanstveni krožki. Pomembno je, da jim omogočite svobodo pri izbiri dejavnosti in da jih podpirate pri iskanju tistega, kar jih veseli in motivira.