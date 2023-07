Kaj storiti, če morski prašiček kiha

Vsi morski prašički kihnejo nekajkrat na dan, da bi se znebili delcev in prahu, ki se naberejo v smrčku. V tem primeru zdravljenje ni potrebno, razen če kažejo še druge znake bolezni. Pomagamo jim preprosto tako, da poskušamo v prostoru, kjer živijo, čim bolj skrbno odstranjevati prah.

Za zdravje morskega prašička je ključno, da uporabljamo primerno seno. To mu zagotavlja vlaknine in preprečuje težave z zobmi. Odrasel morski prašiček lahko poje do 100 gramov sena na dan, vendar pa je lahko vir prahu, ki draži prašičkov smrček. Izberite seno, na katerem je označeno, da je prah odstranjen. Preden ga ponudite prašičku, ga otresite, da boste odstranili prašne delce. Sveže seno dodajajte dvakrat na dan. Potresite ga po kletki, da ga bo lahko grizljal, kadar koli se mu bo zljubilo.

Pazite, kakšno seno mu postrežete.

Pazite na znake bolezni

Sveže seno mu, ko je bolan, dodajajte dvakrat na dan.

Prašičkovo kihanje je lahko resen simptom, če se skupaj z njim pojavijo še drugi bolezenski znaki. Kadar ljubljenčku poleg kihanja teče iz nosa in ušes, je najverjetneje prehlajen. Pomagalo mu bo, če bo primerno hidriran, zato posebno skrb namenite sveži vodi. Smrček in oči mu čistite s čisto mehko krpo. Če simptomi po dveh dneh ne minejo, ga je treba peljati k veterinarju, saj gre lahko za pljučnico. Prašiček kašlja podobno kot ljudje. Kadar opazite kašelj, hkrati z njim pa še kihanje, lahko to pomeni, da mu primanjkuje zraka. Morda je staknil infekcijo respiratornega trakta. Pomagajo mu lahko zelišča in sveže sadje.

Več kot 2 dni trajajoče kihanje je znak za alarm.

Če vaš morski prašiček težko diha ali dihanje spremlja piskajoč zvok, gre lahko za glivično infekcijo, ki prizadene pljuča. Zdravljenje poteka pod nadzorom veterinarja, ki bo predpisal zdravila na recept. Nujno je, da je kletka ves čas zdravljenja in tudi po njem čim bolj čista in suha, saj to prepreči razraščanje plesni.

Nedolžno kihanje lahko naznanja pljučnico.

V nasprotju z mačkami morski prašički niso zaspane živali. Kadar opazite, da prašiček veliko spi, preverite, ali ni z njim morda kaj narobe. Če ima oči napol odprte, lahko to pomeni, da ga mučijo bolečine. Tudi kadar je v stresu, otrpne, kot da bi spal. V tem primeru ga bo pomirilo nežno božanje in prigovarjanje.

Kdaj peljati morskega prašička k veterinarju? Kadar se vidno slabo počuti ali ko se sicer blažji simptomi vlečejo več dni zapovrstjo.