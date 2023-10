Kaj pomenijo vse te pentlje sočutja in podpore

Leta 1973 je Tony Orlando s spremljevalno skupino Dawn izdal ploščo Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree (Zaveži rumeno pentljo okoli hrasta), ki govori o nedavno izpuščenem zaporniku, ki poje o tem, naj njegova draga priveže rumeni trak okoli hrasta, če ga še vedno ljubi. Besedilo o pričakovanem skorajšnjem srečanju je navdušilo vietnamske vojne ujetnike, ki so se tistega leta vrnili domov in se udeležili nastopa Boba Hopa, pred katerim je nastopila omenjena skupina.

Kmalu so ljudje okoli dreves zavezovali rumene pentlje: nekaj let pozneje je Penney Laingen privezala rumen trak okoli drevesa na svojem dvorišču v Bethesdi v ameriški zvezni državi Maryland (in celi soseski), ko je čakala na moža Brucea Laingena. Bil je odpravnik poslov na veleposlaništvu ZDA v Teheranu in eden od 66 ameriških talcev, ki so jih novembra 1979 zajeli iranski študenti. Družinam drugih talcev je predlagala, naj storijo enako; poleg tega je oblikovala manjše pentlje, ki so jih ljudje lahko nosili in tako izrazili podporo talcem. Sledili so njenemu zgledu, prav tako številni drugi Američani. Mesec kasneje, po 444 dnevih, ko so bili talci na poti domov, so bili rumeni trakovi privezani tako rekoč na vse, drevesa, svetilke, domove talcev in javne zgradbe, vključno z Belo hišo. To je bilo prvikrat, da so pentljo javno uporabili kot izraz (tihe) podpore. Talci so se varno vrnili domov, pentlje so ostale.

Za celo mavrico

Deset let pozneje. Rumene pentlje so navdihnile aktiviste boja proti aidsu, da so oblikovali rdečo pentljo, s katero še danes opozarjamo in ozaveščamo o bolezni. Idejo je populariziral Jeremy Irons, ki je rdečo pentljo nosil na podelitvi nagrad tony junija 1991. Trend se je hitro prijel, časnik New York Times je leto 1992 poimenoval leto pentlje.

Duševno zdravje Z zelenimi pentljami ozaveščamo javnost o pomenu skrbi za duševno zdravje in izkazujemo podporo in spoštovanje do tistih, ki trpijo zaradi duševnih motenj ali stisk. Zelena barva ponazarja življenje in rast ter tako priložnost za nove začetke.

Istega leta se je rodila roza pentlja. Charlotte Haley, 68-letna gospodinja iz Kalifornije, je hotela z njo opozoriti na vse večji problem raka dojke, bolezen, za katero so bolehale njena babica, sestra in hči. Delila jih je v lokalni trgovini, po pet, pripetih na razglednico, s pripisom: Letni proračun Nacionalnega inštituta za raka je 1,8 milijarde dolarjev, le 5 odstotkov gre za preprečevanje raka. Pomagajte nam prebuditi zakonodajalce in Ameriko z nošenjem te pentlje. Mimogrede: pentlja roza-modre barve je nastala kot simbol zavedanja, da tudi moški, čeprav mnogo redkeje, lahko postanejo žrtve raka na prsih.

Roza pentlja je poleg rdeče vsekakor najbolj prepoznana, nikakor pa ni edina, na desetine drugih je. Z leti je bilo vse več kampanj za ozaveščanje in tako rekoč vsak barvni odtenek je povezan s katerim gibanjem ali celo več skupaj. Toliko jih je, da je težko vedeti, kaj pomeni posamezna barva. Lahko povzroči celo zmedo, saj lahko ljudje, ki nosijo pentljo iste barve, dejansko podpirajo različne vzroke.

Odtenki modre Modra pentlja simbolizira ozaveščanje o zlorabi otrok in tistih, ki so žrtve fizičnega ali seksualnega nasilja. Različni odtenki modre pentlje imajo drugačne pomene: pentlja v barvi džinsa je simbol ozaveščanja o različnih genskih boleznih, svetlo modra je povezana z rakom na prostati. Modra pentlja se uporablja tudi za kampanjo svobodnega govora na spletu in protikadilsko kampanjo.

Sočutje postane blago

Namen pentelj je ozaveščanje in opozarjanje na najrazličnejše bolezni. Pa to prav zares počno? Vsekakor pritegnejo pozornost, zlasti če jih nosijo znani in slavni (nošenje pentlje je namreč znak podpore) in jo usmerijo na pogovor o določeni temi. Zavedati se moramo še, da je pripenjanje pentlje, pri čemer imamo občutek, da ozaveščamo, pri nečem sodelujemo, bolj pasiven način sodelovanja. Seveda koristi, a le ozaveščanje ni dovolj. Treba je ukrepati, ljudi izobraževati.

Kar se je začelo kot raziskovalni in učinkovit pristop k zbiranju sredstev, se je mnogokrat, zlasti onstran luže, sfižilo zaradi kovanja dobička. Predvsem oktobra mnoga podjetja, ki želijo spodbuditi prodajo, izdelke odenejo v roza in jih opremijo z odmevnimi slogani, kot je na primer poiščimo zdravilo, čeprav so ti izdelki denimo vsebovali rakotvorne snovi. Ali pa del izkupička namenijo dobrodelnosti: nekateri odmerijo velik delež, drugi simbolni znesek, tretji niti centa. Ali povedano drugače: izkoriščajo tujo nesreče. Pinkwashing pravijo angleško govoreči. Če se navežemo na brainwash, kar pomeni nekomu oprati možgane, bi pinkwashingu rekli roza pranje možganov. Več podjetij so obtoževali, da poskušajo zlorabiti pentlje: unovčijo prodajno moč sočutja in ga spremenijo v – blago.