Kaj nam o pasjem zdravju pove iztrebek

Barva iztrebka zdravega psa je čokoladno rjava, kakec pa ni ne pretrd ne premehak. Kadar je zelo trd ali zelo mehak daljše obdobje, je smiselno psa odpeljati na pregled k veterinarju.

Črn pasji kakec je lahko znak rane na želodcu ali krvavitev v prebavilih. Črne barve je zaradi krvi, ki pa ni sveža, ampak prebavljena, zaradi česar je potemnela. Če ima vaš pes črne iztrebke, ga pozorno opazujte. Če tudi izgublja težo in redno bruha, je obisk veterinarja nujen.

Siv iztrebek pomeni, da prebavni sistem vašega psa ne razgrajuje dobro maščob. To je lahko posledica uživanja preveč mastne hrane ali hujših težav z žlezo slinavko. Če je pes ukradel velike količine hrane ali zaužil kaj zelo mastnega, siv kakec ni nič nenavadnega. Kadar pa je iztrebek siv brez posebnega razloga, ga je dobro peljati na pregled.

Kadar je pes sicer živahen, običajno ni razloga za skrb. FOTO: Getty images/iStockphoto

Popolnoma belega boste pri psu redko opazili, pogoste pa so bele lise v sicer rjavem kakcu. Če jih opazite, ima vaš pes verjetno notranje zajedavce, denimo gliste ali trakuljo. Za preprečevanje okužbe z notranjimi zajedavci veterinarji psom dajejo sredstva, ki preprečujejo okužbo. Mladiči ga morajo prvič dobiti pri dveh tednih starosti, nato pri štirih in šestih tednih ter pred cepljenjem (8 tednov). Sledi razglistenje enkrat na mesec do starosti 6 mesecev, nato na vsake 3 ali 4 mesece vse življenje.

Ne pozabite na redno razglistenje in preventivo proti zunanjim in notranjim zajedavcem.

Rdeč pasji iztrebek je lahko znak kolitisa, okužbe analne žleze ali rektalne poškodbe. Takojšen obisk pri veterinarju ni potreben. Bodite pozorni na morebitno ponavljanje, in če to večkrat opazite, psa peljite k veterinarju. Kadar je iztrebek rožnat in spominja na marmelado, takoj obiščite veterinarja, saj ima pes lahko hudo obliko gastroenteritisa.

Rumen opozarja na intoleranco za določeno hrano. Če ste pred kratkim psu postregli z novo vrsto hrane, jo zamenjajte za staro ali katero drugo. Če hrane niste zamenjali, se pogovorite z veterinarjem o morebitnih potrebnih preiskavah.

Barva iztrebka zdravega psa je čokoladno rjava. FOTO: Getty images/iStockphoto

Oranžen iztrebek pomeni, da pes slabo prebavlja. Morda ima težave z jetri ali žolčem. K veterinarju pojdite, če težava vztraja. Zelen iztrebek navadno pomeni le, da je pes užival travo. Večjega razloga za skrb običajno ni. Če pa pojav spremljajo še drugi simptomi, kot sta nemir in bruhanje, pojdite hitro k veterinarju, saj gre lahko za zastrupitev.