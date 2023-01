Kaj je tako dobrega pri krpljanju

Krpljanje je eden najboljših načinov, da uživate v zimskih lepotah. Malo smo pobrskali po vesolju športov na prostem in našli nekaj poduka o tem. Krplje so posebna oprema za hojo po snegu. Njihov veliki odtis, bolje, površina, porazdeli težo pohodnika in omogoča, da potuje večinoma po snegu, in ne v snegu. Nastavljive vezi omogočajo, da jih enostavno pritrdimo na primerno zimsko obutev.

Krpljanje je enostavno za učenje. Ko si krplje pripnete na noge, lahko hodite v svojem naravnem koraku. Ne glede na način hoje je bistveno, da poskrbite, da imate pravo velikost in primerno vrsto krpelj. V resnici je tako, kot velja običajne čevlje.

To je prvinska zabava. Krpljanja se lahko lotijo posamezniki katere koli starosti, sposobnosti in športnega prepričanja, saj lahko svoj izlet prilagodite interesom in ravni telesne pripravljenosti. Izleti lahko vključujejo lagoden sprehod po snegu, sproščen izlet in raziskovanje narave ali strm in zahteven pohod po brezpotjih, ko gre lahko zares!

Rekvizit za vsakogar

Zdrava dejavnost, nežna za sklepe. Šport, ki je znan po tem, da pomaga vzdrževati ali izboljševati srčno-žilno sposobnost, pomaga porabiti več kot 600 kilokalorij na uro, kar je več kot 45 odstotkov več kalorij kot pri hoji ali teku z enako hitrostjo.

Za glavo! Krpljanje je odlično in zelo koristno za duševno zdravje. Mir in lepota naravnega okolja sta res neverjetna, pa naj bo to blizu doma ali daleč v naravi.

Rekvizit za vsakogar. Za izposojo malo pobrskajte po spletu, prav tako za nakup. Ključnega pomena je, da se zavedate vrste terena, ki ga želite raziskati, in da izberete primerno vrsto krpelj za svojo avanturo.

Možnosti za raziskovanje so neskončne. Raziščete lahko okolico doma, tudi v mestu, ko pade dovolj snega, so polja lahko vabljiva. Še bolj hribi zunaj mesta ali oddaljena podeželska območja z malo civilizacije.

Pazite na varnost! Poti, po katerih hodite poleti, morda niso najboljše za hojo pozimi. Kamnite ali ozkeso lahko veliko težje ali celo nevarne na krpljah. Bodite pozorni tudi na opozorilne znake za snežne plazove in nevarna območja, še posebno če hodite po divjini, ki je ne poznate.