Da se bo Slovenija letos precej ukvarjala z jedrsko energijo, natančneje novo jedrsko elektrarno JEK 2, na začetku leta ni kazalo; toda skozi razne afere in notranjepolitična trenja se iz ozadja suvereno vali projekt nove jedrske elektrarne, ki ji združena politika parlamentarne levice in desnice (brez Levice) trasira pot tudi skozi referendum. Za slednjega so poslanske skupine Svoboda, SDS, SD in NSi vložile predlog za posvetovalni referendum o izvedbi JEK 2, vprašanje pa naj bi bilo, ali podpiramo izvedbo projekta JEK 2: »Kot smo se zavezali v koalicijski pogodbi, bodo lahko državljanke in d...