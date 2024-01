Jan Plestenjak: No, pa bo spet tako kot v starih časih ... grem pisat pesmi

Nova ljubezen je našemu priljubljenemu glasbeniku Janu Plestenjaku pošteno obrnila svet na glavo in mu dala misliti o zadevah, o katerih prej očitno ni tako zelo poglobljeno premišljeval. Pevec je ob vstopu v novo leto sprejel pomembno odločitev, ki ji je nedvomno botrovala tudi njegova nova srčna izbranka, nekdanja teniška igralka Tadeja Majerič, priljubljeni pevec jo je spoznal lani poleti, med njima pa je hitro preskočila iskrica. Parček se je javnosti razkril pred nekaj tedni, Jan pa je te dni svoje spletne prijatelje presenetil z novico, da se za nekaj časa umika z družbenih omrežij.

Namesto da ves čas gledam po aplikacijah in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okrog sebe.

Pevec se je za nekaj časa odpovedal pametnemu telefonu. FOTO: Nina Žnideršič

»Namesto da ves čas gledam po aplikacijah in v telefon, bom raje gledal modro nebo, drevesa, ljudi okrog sebe, si vzel malo časa, za nekaj časa odšel s socialnih omrežij. Seveda se bom vrnil, ker vas imam rad in vas bom pogrešal,« je ob novem letu sklenil Jan, ki se je že pred časom odločil, da se bo za nekaj časa povsem odpovedal pametnemu telefonu in aplikacijam. Meni, da ljudje na splošno preveč časa preživimo ob telefonih, bil je namreč povsem osupel, ko je nedavno izvedel, da je s telefonom v roki preživel kar štiri ure.

Svojo namero je pevec uresničil, pozabil na pametni telefon, si kupil takšnega, ki aplikacij ne podpira, in se za tri mesece poslovil od svojega spletnega občinstva, saj si želi v miru ustvarjati. »No, pa bo spet tako kot v starih časih. Za nekaj časa se bom odklopil od pametnega telefona in si dokazal, da se tudi brez tega da živeti. Z novo številko v digitalno abstinenco … grem pisat pesmi,« se je Plestenjak poslovil od spletnih prijateljev in jih s svojo potezo navdušil.