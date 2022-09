Jabolčna jesenska kolekcija

Za nami je še en veliki Applov dogodek, ki so ga ljubitelji te ameriške blagovne znamke še kako težko pričakovali. Poslovil se je iphone mini, prišel je iphone plus, razširila se je ponudba pametnih ur, ta boljše brezžične slušalke airpods pro pa so vstopile v drugo generacijo. Nadgradili so mobilni operacijski sistem ios, ki odslej omogoča popravljanje in brisanje že poslanih sporočil, prilagodljiv zaklenjeni zaslon, ki je lahko tudi stalno prižgan, novo podobo obvestil in konec preverjanja captcha na določenih spletnih straneh, ali smo robot ali ne. Saj veste, tisto, ko nam spletna stran ukaže, naj dokažemo, da nismo računalnik, ko moramo izbrati sličice s kolesi, semaforji ali hidranti ... Pomembni novosti za pustolovce sta tudi nova trpežna ura watch ultra in možnost pošiljanja sporočil prek satelitske povezave, kadar smo v odročnih krajih brez mobilnega signala.

Vsemogočni iphone 14 FOTO: Carlos Barria/Reuters

Novi iphoni

Družina iphonov je izgubila najmanjšega pripadnika, ki je slišal na ime mini, in pridobila novega, ki mu pravijo plus. Apple tako zdaj ponuja iphone 14, iphone 14 plus, iphone 14 pro in iphone 14 pro max. Osnovna iphona imata še naprej po dve hrbtni kameri (širokokotno in ultra širokokotno) s po 12 megapiksli, proja po tri, pri čemer ima glavna širokokotna kamera odslej razkošnih 48 milijonov točk. Vse tri obvladajo samodejno ostrenje, širokokotna in telefoto kamera s trikratno optično povečavo imata tudi optično stabilizacijo slike, za dodatno natančnost pri ostrenju oziroma za globinsko sliko pa skrbi laserski senzor. Selfie kamera je dobila pri vseh štirinajsticah sposobnost samodejnega ostrenja, kar bo še izboljšalo avtoportrete. Nekaj novosti je tudi pri senzorjih in programski opremi.

Vsi iphoni imajo oled zaslone, pri čemer diagonala pri modelih 14 in 14 pro meri 6,1 palca (15,5 cm), pri 14 plus in 14 pro max pa 6,7 palca (17 cm). Nekoliko so stanjšali robove okoli zaslona, največja takoj vidna novost pa je korenito zmanjšani zavihek na zgornjem delu zaslona, kjer so bili nekoč kamera in kup drobnih senzorjev: pri Applu so novi oval, ki smo ga v manjši obliki že zdavnaj videli pri nekaterih drugih telefonih, poimenovali dinamični otok.

Nove cene

Novost je tudi pri procesorjih. Če je bila še lani celotna generacija Applovih telefonov opremljena z enakim procesorjem, sta zdaj nova procesorja A16 bionic dobila le modela 14 pro in 14 pro max, medtem ko v iphonu 14 in 14 plus tiktaka še lanski A15 bionic, ki pa še zdaleč ni za odstrel, saj je še vedno eden najzmogljivejših mobilnih procesorjev na svetu. Modela iphone 14 in 14 plus sta na voljo s 128, 256 in 512 GM shrambe, iphone 14 pro in 14 pro max pa celo z enim terabajtom. Novo je tudi to, da bodo iphoni na ameriškem trgu na voljo le z elektronsko esim kartico, medtem ko bomo drugod po svetu vanje še tlačili klasično sim kartico.

V ZDA se je veliko govorilo o tem, da bodo cene iphonov ostale nespremenjene v primerjavi s prejšnjo generacijo. A to velja le za ameriški trg, kjer je treba za iphone 14 odšteti 799 dolarjev (plus davek), pri nas pa ga cenijo na 1074 evrov. Iphone 14 plus bo stal 1234 evrov, iphone 14 pro 1394 evrov, kraljevski iphone 14 pro max pa mastnih 1554 evrov. Seveda so to različice s 128 GB notranjega pomnilnika, preostale so še dražje.

Nove urice

Osma generacija Applove pametne ure se imenuje – apple watch 8. So pa priložili dve novosti: cenejšo urico apple watch SE in robustnejšo apple watch ultra. Watch 8 je na voljo v dveh velikostih – 45 in 41 mm –, prinaša pa nove virtualne številčnice, vedno prižgan zaslon in manjše robove. Merjenju srčnega utripa in elektrokardiograma ter spanja sta se pridružila merjenje ravni kisika v krvi in termometer; slednji naj bi izboljšal tudi natančnost spremljanja menstrualnih ciklov. S pomočjo nadgrajenega žiroskopa in pospeškometra zna watch 8 samodejno zaznati padec in po potrebi poslati sporočilo izbranim stikom ali reševalni službi. Baterija naj bi zdržala 36 ur, za watch 8 pa je treba odšteti 509 oziroma 549 evrov, odvisno od velikosti.

Glavne zvezde Applovega dogodka: ura, telefon in slušalke. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Potem je tukaj lažja različica watch SE, ki ne meri EKG-ja, kisika v krvi in temperature, ima pa prijaznejšo ceno, in sicer 309 evrov za 40-milimetrski model in 349 evrov za 44-milimetrskega. Paradni konj je apple watch ultra z velikim 49-milimetrskim zaslonom in ojačanim ohišjem, ki ponuja vse funkcije watch 8, dodaja pa jim še boljšo odpornost proti prahu, vodi in udarcem, svetlejši zaslon in močnejši zvočnik (86 decibelov) za opozarjanje v sili. Temu primerja je cena: 998 evrov.

Nove slušalke

Za konec pa poglejmo še drugo generacijo v-ušesnih brezžičnih slušalk apple airpods pro 2. Dobile so nov čip, ki sliši na ime H2, nove zvočničke in nadgrajeno procesiranje zvoka za večjo jasnost zvoka. Nove slušalke omogočajo fino nastavljanje prostorskega zvoka, aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC), učinkovitejše pasivno zmanjševanje šumov in boljše prepoznavanje govora v naši bližini (kadar nas kdo ogovori). Airpods pro naj bi zdržale do šest ur, polnilna škatlica, ki se lahko polni tudi brezžično, pa naj bi poskrbela za še dodatnih 30 ur delovanja. Za slušalke airpods pro 2 bo treba odšteti 319 evrčkov.