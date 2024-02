Hujšanje brez diet? Je to sploh mogoče?

Če upoštevamo več različnih strategij, lahko učinkovito shujšamo, ne da bi nas premamile nezdrave modne diete. Obstaja veliko načinov za naravno hujšanje. Način prehranjevanja z obroki z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in uživanjem polnovrednih živil ter dovolj gibanja je lažje vzdrževati, zaradi česar je hujšanje učinkovito.

Vadba je odlično orodje za hujšanje. Zlasti dvigovanje uteži ima številne prednosti: tako bomo porabili veliko kalorij in preprečili upočasnitev metabolizma, kar je običajno pri hujšanju. Poskusimo dvigovati uteži vsaj trikrat na teden: prosimo za pomoč trenerja, če smo začetniki. Tudi naš zdravnik mora biti seznanjen z morebitnimi novimi načrti vadbe. Kardio vadba je odlična alternativa vadbi z utežmi. Džoging, kolesarjenje, tek, hoja in plavanje so koristni za hujšanje in za zdravje na splošno.

Polnozrnata žita in beljakovine

Obenem poskrbimo za primerno prehrano. Uživanje manj ogljikovih hidratov, sladkorjev in škroba je enostaven način za naravno hujšanje. To lahko dosežemo z zamenjavo rafiniranih ogljikovih hidratov s polnozrnatimi žiti. Če sledimo prehrani z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, bomo na splošno zaužili manj kalorij in namesto ogljikovih hidratov porabili shranjeno maščobo za energijo. Če bomo jedli več kompleksnih ogljikovih hidratov, kot so polnozrnata žita, bomo pojedli več vlaknin, posledično počasneje prebavljali, pa še dlje bomo siti. Čeprav bi lahko bila dieta z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov odlična možnost za hujšanje, znanstveniki še vedno raziskujejo njene dolgoročne učinke.

Nikakor ne moremo mimo beljakovin, uživanje ustrezne količine teh lahko izboljša apetit, uravnava telesno maso in kardiometabolične dejavnike tveganja (verjetnost pojava težav z ožiljem ali razvoja sladkorne bolezni). Povprečen človek naj bi vsak dan zaužil približno 0,8 grama beljakovin na kilogram teže. Če zaužijemo dovolj beljakovin, bomo siti in zadovoljni ter zmanjšali hrepenenje in obsesivne misli o hrani in hkrati željo po prigrizku pozno zvečer. Vsak obrok mora vsebovati vire beljakovin in maščob, nekaj zelenjave in majhen delež kompleksnih ogljikovih hidratov, kot so polnozrnata žita. Jejmo počasi.

Jajca za zajtrk

Že preprost jajčni zajtrk v lahko pomaga potešiti apetit, preskrbi telo z beljakovinami in zmanjša vnos kalorij čez dan. Izogibajmo se sladkim pijačam in sadnim sokovom. Oboje vsebuje obilo praznih kalorij, ki telesu niso v pomoč. Ravno nasprotno, še hujšanje lahko ovirajo. Najboljša je voda (iz pipe). Potešila bo žejo in poskrbela za zadostno hidracijo, če je kozarec popijemo pred obrokom, pa bomo tako zmanjšali vnos kalorij (saj bomo manj pojedli) in tako pomagali pri hujšanju.

Hrana naj bo polnovredna, taka živila so bolj zdrava in veliko manj primerna za prenajedanje kot predelana hrana. Živila rastlinskega izvora lahko pomagajo tudi pri preprečevanju bolezni, kot sta sladkorna bolezen in hipertenzija. Poleg tega jejmo počasi, vsak grižljaj dobro prežvečimo. Hitro prehranjevanje lahko sčasoma poveča telesno maso.

Pomembno je tudi, da se dobro naspimo. Slab spanec namreč spada med najpomembnejše dejavnike tveganja za pridobivanje telesne mase.