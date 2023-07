Honor 90 lite je prijetno presenečenje

Kitajski Honor je nedavno v Parizu predstavil nova pametna telefona za evropski trg, ki slišita na imeni honor 90 in honor 90 lite. Medtem ko je honor 90 že skoraj premijski model, pa je honor 90 lite predstavnik srednjega razreda, za katerega je treba pri nas v prosti prodaji odšteti 299 evrov. In kaj dobimo za ta denar? Pravzaprav kar veliko.

100 MP kamera

Glavna kamera se pohvali s 100 megapiksli. FOTO: Staš Ivanc

Pa poglejmo najprej foto-/videosekcijo. Hrbtno kamero sestavljajo glavna širokokotna kamera s kar 100 milijoni slikovnih točk, kar je kar lepa številka, ultra širokokotna kamera z le petimi megapiksli in globinska kamera z 2 MP, ki je tu bolj za okras. Na srečo se glavna kamera obnese precej dobro, še posebno v dobrih svetlobnih razmerah. Fotografije so ostre, jasne in barvite pa tudi digitalno zumiranje je precej dobro zaradi visoke ločljivosti senzorja. Če ne pretiravamo, seveda. Pri slabši svetlobi so rezultati opazno slabši, a še vedno dovolj dobri za ta cenovni razred. Na srečo ima honor 90 lite tudi učinkovit nočni način fotografiranja. Ultra širokokotna kamera ni nekaj, zaradi česar bi izgubljali sapo, a naredi kar solidne posnetke, če je svetloba dobra. Dobro pa se obnese tudi prednja kamera s 16 milijoni slikovnih točk. Video pri ločljivosti 1080p je pri ustrezni svetlobi kar dober, opazi pa se pomanjkanje optične stabilizacije slike.

Spodobno drobovje

Honor 90 lite lepo sede v roko. FOTO: Staš Ivanc

Za delovanje sistema skrbi Mediatekov osemjedrni procesor dimensity 6020, ki se kar dobro odreže pri vseh standardnih opravilih; brez večjih težav poganja tudi igrice. Telefon je opremljen z osmimi gigabajti delovnega pomnilnika, shrambe pa je na pretek za ta razred – konkretnih 256 GB. Reže za pomnilniško kartico ni. Na telefonu je naložen android 13 z že dobro znanim uporabniškim vmesnikom magic OS 7.1. In ker se je Honor pred leti osamosvojil od Huaweia, so na telefonu tudi Googlove storitve in aplikacije, tako da imamo dostop do vseh programčkov in igric iz Googlove velikanske trgovine Play.

Dobra baterija

Zumiranje s honorjem 90 lite: 0,6x. FOTO: Staš Ivanc

Oblika s svojimi ravnimi linijami nekoliko spominja na Applove iphone, kar ni nič slabega, pa še tanjše robove ob zaslonu ima. Testni model je prišel v klasični črni barvi, oblikovanje pa je na visoki ravni. Telefon je kljub zadnji plastični strani videti prav elegantno in prefinjeno, še posebno so se kitajski inženirji potrudili pri kamerski sekciji, ki je domiselno oblikovana. Zaslon z diagonalo 6,7 palca in z ločljivostjo 1080 x 2388 pik je sicer klasični IPS, a ponuja 90-herčno osveževanje slike, kar je zelo dobrodošlo, saj se vse premika lepo gladko. Tudi baterija s kapaciteto 4500 mAh ni od muh in brez težav zdrži dan ali dva, obvlada pa tudi 35-vatno hitro polnjenje. Napajalnik sicer ni priložen, a če imamo doma dovolj močnega, bo baterijo v pol ure napolnil do 55 odstotkov, v 75 minutah pa do konca.

Zumiranje s honorjem 90 lite: 4x. FOTO: Staš Ivanc

Honor 90 lite je privlačen telefon, ki bo zadovoljil številne malce manj zahtevne uporabnike, pa tudi malce zahtevnejši bodo iz njega znali izvleči vse, kar potrebujejo. S ceno okoli tristo evrov je dobra konkurenca drugim kitajskim in korejskim modelom, res pa je, da nekateri ponujajo že zmogljivejši amoled zaslon.