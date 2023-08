Hollywoodarja na obisku v Piranu in Portorožu

Minulo soboto sta si Portorož in Piran v organizaciji Turističnega združenja Portorož (TZP) ogledala oskarjevca Michael Minkler in Mark Ulano, oblikovalca zvoka pri filmih, kot so Titanik, Vojna zvezd in Chicago, ter filmih slovitega režiserja Quentina Tarantina. Obisk sta začela z vodenim ogledom Pirana, obiskom Tartinijeve hiše in s sprejemom pri podžupanu občine Piran Christianu Polettiju, ki je gostoma predstavil mesto. V rojstni hiši slavnega skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija sta si ogledala Dvorano vedut in zbirko ohranjenih predmetov, med katerimi je tudi njegova violina. Michael Minkler je legenda filmske industrije in trikratni dobitnik oskarja z več kot 40-letno uspešno kariero, v kateri je postavil tehnološke standarde filmskega zvoka. V karieri je sodeloval pri filmih, kot so Vojna zvezd, JFK, Chicago, Disneyjeva Lepotica in zver ter številnih drugih. Mark Ulano je kot oblikovalec zvoka leta 1998 prejel oskarja za Titanik Jamesa Camerona, z Minklerjem pa je sodeloval pri Tarantinovih produkcijah. Skupaj sta bila nominirana za oskarja prav v njegovem filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu.

Michael Minkler z ženo med sprehodom po Piranu

Ulano je bil navdušen nad slovensko obalo: »Tukaj je čudovito. Presenečen sem nad lepoto vaših krajev. Zelo malo vem o Sloveniji, čeprav trenutno živim v Italiji, ki je tako zelo povezana z vašimi kraji.« Minkler pa je dodal: »Piran je čudovito ohranjeno obmorsko mestece. Za nekoga, ki prihaja iz Los Angelesa, je še posebno lepo. Je kot nalašč za snemanje kakšnega akcijskega filma ali ljubezenske zgodbe.« Hollywoodska gosta sta obisk sklenila v portoroški restavraciji COB, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico. Pethodno kulinarično doživetje izpod rok chefa ​Filipa Matjaža je bilo polno presenečenj, s katerimi je mladi kuharski mojster doživeto predstavil istrske okuse v sodobni različici.

Mark Ulano med klepetom s šefom TZP Aleksandrom Valentinom

Aleksander Valentin, v. d. direktorja TZP, je izrazil zadovoljstvo, da »smo imeli priložnost gostiti ugledna gosta iz filmske industrije. Nad našo destinacijo sta bila navdušena, prav tako nad kulinarično ponudbo in gostoljubnostjo, ki, kot pravita, kliče po vnovičnem obisku.« Gosta sta Portorož in Piran obiskala v spremstvu organizatorjev puljskega festivala International Sound & Film Music, na katerem bo Michael Minkler prejel nagrado za življenjsko delo. S. I.