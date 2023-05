Šaleška harmonika je projekt, ki temelji na razvoju slovenske narodne glasbe in izobraževanju, organizatorji pa se z njim trudijo širiti slovensko narodno-zabavno in ljudsko glasbo ter obenem promovirati Šaleško dolino, dolino treh občin – Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki. Matic Kovač je lani zasedel drugo mesto. FOTO: osebni arhiv »Projekt je prvič zaživel lani in zelo sem ponosen, da je premiera uspela. Letošnjo drugo Šaleško harmoniko pa pripravljamo to nedeljo, 7. maja, ob 13. uri v Topolšici, ko se bodo harmonikarji znova pomerili za pokal Šaleške doline. ...