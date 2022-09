Halo, taksi!

Evropsko košarkarsko prvenstvo se preveša v drugo polovico. Ob dobri košarki pa se je zgodilo nekaj stvari, ki na taka tekmovanja preprosto ne sodijo. To so že takoj prvi dan na svoji koži občutili naši košarkarji – ostali so brez prevoza na uvodno tekmo prvenstva. In to v Nemčiji, ki očitno ni več sinonim za natančnost. Sprva se je našim košarkarjem to zdelo morda celo zabavno, a ker avtobusa ni in ni bilo, je zavladala panika. Pretirano? Zagotovo ne. Športniki imajo pred tekmo svojo rutino, ki se je slepo držijo. Utečen urnik je predpogoj rezultata. Če rutino kaj zmoti, vsekakor ni dobro. Ker avtobusa ni bilo, so naši košarkarji poklicali kar taksije. Menda se lokalna taksi služba še danes hvali, ker je po Kölnu, četrtem največjem nemškem mestu z 1,1 milijona prebivalci, prevažala Luko Dončića in ekipo. Slovenija je na tekmo proti Litvi prišla z dvajsetminutno zamudo, zato ni opravila uradnega fotografiranja pred dvobojem. Naši košarkarji s kapetanom Goranom Dragićem na čelu so vse podrobnosti lova na taksije in vožnje delili na družbenih omrežjih. Kako se je ta kiks zgodil, so pojasnili pri Fibi, mednarodni košarkarski zvezi. »Organizacijski komite evropskega prvenstva se je tudi uradno opravičil slovenski ekipi za nesrečni incident z avtobusom pred tekmo 1. septembra. Šlo je za napako voznika, ki se ni držal predpisanega razporeda voženj. Ta oseba je bila nemudoma razrešena s položaja, uveden pa je dodatni nadzor, da se napaka ne bi ponovila,« so pojasnili pri Fibi, netočni šofer je ostal brez službe.

Luka Dončić in njegovi soigralci so morali na tekmo v zasebni režiji in z osebnimi avti. Foto: Twitter

Pretep v Gruziji?

Eurobasket ni prinesel le drame v Nemčiji, iskrilo se je tudi v Gruziji, kjer so ob Nemčiji, Češki in Italiji gostili predtekmovalno skupino A. V Tbilisiju v gruzinskem glavnem mestu je Gruzija po dveh podaljških premagala Turčijo (88:83), tekma pa je dobila tudi tretji polčas. Najprej je izbruhnil verbalni spopad, nato pa morda celo fizično obračunavanje. Začelo se je s sporom med turškim košarkarjem Furkanom Korkmazom in domačim igralcem Dudo Sanadzejem (v sezoni 2016/17 je igral za koprski klub Primorska). Gruzijec je košarkarja, ki si kruh služi v ligi NBA pri moštvu Philadelphia 76ers, podrl v enem izmed prodorov. Oba sta bila izključena, tako kot tudi turški selektor Ergin Ataman. Turki trdijo, da je obračunavanje na poti do garderobe začel prav Sanadze, za tem pa še njegova soigralca Goga Bitazde in poškodovani kapetan Tornike Šengelija. »Mi smo provocirali in mi lažemo? Naj Gruzinci pokažejo posnetke varnostnih kamer, če imajo jajca, in naj vsi vidijo, kdo laže in kdo provocira. Ko jih naslednjič vidite, jih to vprašajte. Če verjamejo svoji različici zgodbe, naj pokažejo te posnetke, da vidimo, kaj se je dogajalo v slačilnici. Če jih nimajo, potem jim ni treba govoriti o tem,« se je na gruzinsko plat zgodbe odzval predsednik turške košarkarske zveze Hidayet Turkoglu. Turki so celo grozili, da bodo predčasno zapustili evropsko prvenstvo, in vložili še protest zaradi sodniške napake. Kar 22 sekund je ura tekla (morali bi jo ustaviti), ko sta se na parketu prepirala Korkmaz in Sanadze.

V zrak so skočili tudi Litovci, ki so po dveh podaljških s 107:109 klonili proti Nemcem. Razlog pa sodniki, ki na tem prvenstvu sodijo povprečno in so prevečkrat zaradi svojega pomanjkljivega znanja v središču pozornosti. Nemški selektor Gordon Herbert je dobil konec tretje četrtine tehnično napako, Litovci pa so ostali brez prostega meta. »Ko so naši trenerji začeli protestirati, je delegat samo sedel za zapisnikarsko mizo, zardeval in ni naredil ničesar,« je dejal litovski reprezentant Mindaugas Kuzminskas, ki je opozoril na eno od številnih napak sodnikov na tem evropskem prvenstvu.

Krizni sestanek

Za zadnji kiks pa so poskrbeli naši košarkarji. Na tekmi proti Bosni in Hercegovini so bili absolutni favoriti, temu v prid so govorile tudi stavnice. Kvota za morebitno zmago Bosne in Hercegovine je bila enormna: za vloženih 10 evrov ste jih dobili izplačanih kar 80. Ravno to se je zgodilo, Slovenija je doživela močan in boleč poraz (93:97), ki je pokazal na prve razpoke v slovenski izbrani vrsti. Pomenljiva je bila predvsem izjava kapetana Gorana Dragića. »Vprašajte selektorja,« je zbranim novinarjem odgovoril, zakaj ni igral več, potem pa odvihral v garderobo, kjer je bilo zagotovo burno. »Imeli smo krizni sestanek,« je priznal v torek zvečer Edo Murić, ko je bil po tekmi proti Nemčiji in prepričljivi zmagi Slovenije nedeljski poraz proti BiH pozabljen. Če je kaj presenetilo slovensko javnost, je bilo dejstvo, da se je kapetan Dragić tako obregnil ob selektorja Aleksandra Sekulića. Nepisano pravilo je, da se umazano perilo pere doma, ne pa v javnosti ... Ali so si košarkarji resnično povedali vse, bo jasno že v prihodnjih dneh, ko se začenjajo izločilni boji. Tam priložnosti za popravni izpit, kikse, povišane tone in grde poglede preprosto ne bo.