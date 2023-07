Postavni Primorec se je tudi pri glasbi odločil za dve zvrsti, blesti tako kot operni pevec kot tudi pevec zabavne glasbe. »Zaljubljen sem v teater, ustvarjanje novih opernih vlog. Izjemno rad ustvarjam tudi svojo avtorsko glasbo in prepevam bolj zabavni žanr. Mislim, da bom še naprej usklajeval obe zvrsti,« mi najprej zaupa, ko se dobiva v Ljubljani nekaj dni po zmagi na Melodijah morja in sonca (MMS). »Občutki po zmagi na tako čudovitem festivalu so res nekaj posebnega. To, da zmagaš na domačem odru, je meni kot Primorcu še posebno v čast. V soboto je bil zame to tretji nastop na MMS, in kot...