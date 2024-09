Glasbenica Katarina Habe poudarja: Glasba ima zdravilno moč

Ustanoviteljica in vodja ženskega terceta Katrinas, dr. Katarina Habe, uspešno združuje analitični um psihologinje in intuitivni um glasbenice. Najbolje ustvarja na področju, ki ji je najbližje – z glasbo kaže ljudem pot in sije svojo luč. Brezpogojno sprejema življenje v vseh odtenkih, pri tem pa nadvse žari. Zadnje čase še bolj kot prej. S srčno in vedno nasmejano Katarino najprej obudiva spomin na lepo poletje. »Glede na to, da je moje leto res zelo aktivno, si poleti vzamem čas za aktiven družinski odmik. Tako smo veliko skupaj na morju, zadnji teden avgusta pa je namenjen Soul Sailingu – enotedenskemu jadralskemu odklopu, na katerem imamo različne dejavnosti. Na jadrnici se popolnoma regeneriram, jadranje je moj idealni dopust.«

Katrinas je njen dušni dom

Katarina se kot doktorica psihologije ukvarja s proučevanjem učinkov glasbe na telesno, čustveno, miselno in duhovno raven človeka. »Svoje poslanstvo čutim v širjenju spoznanj o zdravilnih učinkih glasbe tako na področju znanosti kot umetnosti. Večkrat so me poimenovali za ambasadorko glasbe in s tem bi se kar strinjala, saj glasbo obožujem in si na vseh ravneh prizadevam, da bi se spomnili tega, kar so starodavna ljudstva še kako dobro vedela – da ima glasba zdravilno moč; da spodbuja vse ravni človekovega razvoja, telesnega, čustvenega, miselnega, socialnega, duhovnega, in je najboljše sredstvo vključevanja in združevanja.«

Že več kot 20 let prepeva v vokalni skupini Katrinas. »Petje v Katrinas zame predstavlja moj dušni dom. Ko s Sanjo in Petro prepletemo svoje glasove, se zame čas ustavi – zaprem oči in poletim v svet glasbe. Zadnje leto sem nas kar pogrešala, saj je bilo moje leto akademsko obarvano in posvečeno predvsem znanstvenoraziskovalnemu delu. Naša jesen pa prinaša več nastopov, ki bodo dobrodelni. Medijo se tudi ideje o novem glasbenem projektu, tako da bo treba kmalu spet v studio, da se rodi nova glasba,« se nasmeji.

Poučuje na akademiji za glasbo v Ljubljani, kjer je oblikovala izkustveni predmet veščine uspešne psihične priprave na nastop, po novem pa se lahko pohvali s knjigo na to temo. »To, da predavam na akademiji za glasbo, so bile moje sanje. Rada delam s študenti, zato nimam občutka, da hodim v službo, saj me delo z njimi navdihuje. Najraje poučujem izbirne predmete, ki sem jih oblikovala sama in so izkustveno naravnani, denimo veščine psihične priprave na nastop. Najlepše je videti, kako študenti napredujejo, se osvobajajo in žarijo v svojem glasbenem poslanstvu.«

Četrt stoletja raziskovanja

Nedavno je izdala monografijo z naslovom Kako zablesteti na odru – dejavniki uspešnega glasbenega nastopanja. »Knjiga zaobjema moje znanstveno, strokovno in umetniško delo. Nanjo sem zelo ponosna, saj se mi zdi, da lahko vsak v njej najde nekaj zase in da je znanje o psihični pripravi na nastop prenosljivo na oder življenja.«

Svoje znanstvenoraziskovalno in strokovno delo usmerja na področje razvoja strategij uspešnega nastopanja, s poudarkom na obvladovanju treme in spodbujanja zanosa, nekaj od tega vsebuje tudi knjiga. »Razdeljena je na tri večje vsebinske sklope: najprej opredelim uspešnost, s poudarkom na glasbeni uspešnosti, z vidika psiholoških teorij, nato v drugem sklopu obravnavam psihološke dejavnike, ki bodisi posredno bodisi neposredno vplivajo na uspešnost nastopa, v tretjem sklopu pa se sprehodim od stresa k psihološkemu blagostanju v poklicu glasbenika.«

Poučuje na akademiji za glasbo v Ljubljani. FOTO: Igor Modic

Knjiga je plod njenega petindvajsetletnega raziskovalnega dela. »Bistveno pri nastopanju je, da se zavedamo, da je privilegij, da lahko delimo svoj talent z drugimi. To zahteva odgovornost in dobro pripravo, tako fizično kot psihično. Tako sta tehnična in interpretativna vadba pogoj za uspešno nastopanje, vendar pa brez tega, da znamo sami sebe umiriti, vizualizirati svoj optimalni nastop, se ustrezno aktivirati za optimalno izvedbo, utišati svoj kritični um in svojo pozornost popolnoma usmeriti na nastop, ne gre. Ko stopimo na oder, pa se moramo prepustiti in zaupati, da bomo izvedli najbolje, kot znamo in zmoremo. Šele tako lahko stopimo v stanje zanosa, ko smo popolnoma zatopljeni v to, kar počnemo, ob tem čutimo globoko notranje zadovoljstvo in notranjo motivacijo. Zame osebno je največja lekcija to, da sprejmem lastno zmotljivost in da se zaradi kakšne napake svet ne bo podrl – torej, da obvladam perfekcionizem pri sebi.« In komu bi priporočila knjigo? »Komur koli, ki želi žareti na odru življenja in biti najboljša različica sebe. Bo pa najbolj v pomoč tistim, ki se soočajo z izzivi javnega nastopanja na katerem koli področju. Med javno nastopanje lahko umeščamo tudi predstavitev seminarske naloge ali projekta ali pa recimo zagovor na ustnem izpitu.«

Najbolj zablestimo v stanju zanosa

S Katarino spregovoriva predvsem o tem, kako zablesteti na odru. »Najbolj zablestimo, kadar stopimo v stanje zanosa. To pomeni, da je naša pozornost popolnoma usmerjena na izvedbo in da se z izvedbo zlijemo, da so naše sposobnosti usklajene z ravnjo izziva, da imamo jasne cilje, kaj želimo z nastopom doseči, da imamo občutek nadzora nad situacijo, da ne razmišljamo o tem, kakšen bo odziv drugih na nas, da občutimo globok občutek notranjega zadovoljstva, ki je samonagrajujoč. Občutek zanosa je večji, kadar sodelujemo z drugimi, torej če gre za skupinsko izvedbo ali timsko delo. Ko smo v zanosu, se zgodi posebna čarovnija, saj izgubimo občutek za prostor in čas in smo popolnoma v trenutku tu in zdaj.«

Zanima me, kaj bi nam doktorica psihologije svetovala za lepše življenje. »Lahko povem le, kaj dela moje življenje lepo: to, da sem vsak dan hvaležna za darove, ki mi jih življenje prinaša, predvsem za čudovite ljudi, naravo in glasbo, ki me navdajajo z ljubeznijo. Da tudi takrat, ko pridejo težke preizkušnje, ne bežim pred njimi, temveč jih sprejmem ter verjamem in zaupam, da ima vsaka stvar neki globlji smisel, ki ga morda z zemeljskega vidika ne prepoznamo, vendar je z vidika duše vse izbor našega prerajanja v najboljšo različico sebe, če smo le dovolj pogumni in pripravljeni osebnostno rasti in zoreti.«

Katarina Habe in Danica Lovenjak. FOTO: Igor Modic

Katarina mi še zaupa, kako bo ona to jesen blestela na odru življenja. »S Katrinas nas čaka kar precej dobrodelnih nastopov, promovirala bom svojo monografijo, končati moram tudi diplomo iz transcendentalne hipnoterapije, poleg tega z akademijo za glasbo oddajamo nov raziskovalni program na Univerzo v Ljubljani. Skratka, če bom želela blesteti na odru življenja, se bom morala predvsem malo umiriti, upočasniti hiter tempo in si vzeti čas zase in moje ljube. Pa kakšni stvari bom morala reči ne, kajti brez ravnovesja ni pravega leska,« sklene z nasmehom.