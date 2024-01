Firbci so bili zelo delavni, Punca je stara le tri tedne

Komaj tri tedne je stara nežna balada z naslovom Punca, za katero so Firbci posneli tudi videospot. Gre za skladbo, ki je napisana po resnični zgodbi in je namenjena vsem srečno zaljubljenim, pa tudi tistim, ki se jim je ljubezenska zgodba morda prehitro končala in pri kom pustila tudi brazgotine. Njen avtor je Rok Lunaček, ki je poskrbel tako za glasbo kot besedilo, to čutno skladbo pa Firbci zapojejo tudi a capella.

Zmaga presenečenje

Firbci so sicer živahni mladi fantje, ki so na glasbeni sceni aktivni šele zadnja tri leta. A so v tem času zabeležili že nekaj uspehov. Največjega zagotovo lani, ko so zmagali na 54. ptujskem festivalu narodnozabavne glasbe. Harmonikar in prvi tenorist ​Gašper Šinkovec, glavni pevec Jaka Šinkovec, kitarist in pevec Jakob Končina ter bas kitarist Gregor Janežič so se predstavili s povsem drugačno skladbo, polko Pleši, ki je obenem njihova najhitrejša polka, kot so se pohvalili sami. Zanjo so prejeli prvo nagrado občinstva in obenem nagrado kot najboljša trio zasedba. Avtor polke Pleši je modrijan Rok Švab.

Decembra so nastopili tudi v eni od diskotek. FOTO: Arhiv ansambla

»Zmaga je bila za nas čisto presenečenje, saj smo šli na festival povsem neobremenjeni in brez kakršnih koli pričakovanj. Smo pa bili po festivalu deležni večje pozornosti medijev, tudi naših oboževalcev, na račun zmage so še več žurirali po vsej Sloveniji,« priznavajo fantje, ki jih povezuje ljubezen do glasbe in domovine na sploh. Obožujejo slovensko besedo in pristno slovensko narodnozabavno glasbo. Sami pa želijo postati prepoznavni tudi po nekoliko drugačnem zvenu, ne ravno tipično narodnozabavnem. In za zdaj jim to dobro uspeva.

Pesem je tik pred novim letom pristala na tretjem mestu najbolj poslušanih skladb na portalu youtube.

Polno solza

Lani so oboževalce razveseljevali s skladbama Ej kozarček in Ponoči, nato je prišla hitra polka Pleši, v decembru, tik pred božičem, pa še balada Punca, ki je rezultat sodelovanja z Rokom Lunačkom, ki je avtor že več kot 700 skladb, ki jih prepevajo in igrajo mnogi narodnozabavni ansambli. »Ker je pesem nekoliko drugačna, pravzaprav kar malce otožna, je bilo tudi snemanje videospota vse prej kot veselo. Bilo je polno solz in podoživljanja dogodkov. Zagotovo je med nami kdo, ki je za minule praznike pogrešal nekoga, njega ali njo. Morda pa je ravno ta pesem tudi komu polepšala praznične večere in pobožala dušo,« upajo Firbci.