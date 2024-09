Film: Zala Djurić prvič v vlogi Slovenke

Na letošnjem 30. sarajevskem filmskem festivalu je obiskovalce navdušil tudi slovenski celovečerec. Tartinijev ključ je mladinski film, ki je nastal po romanu Romana Kukoviča, scenarij pa sta spisala z režiserjem Vincijem Voguom Anžlovarjem. Nastal je pod okriljem produkcijske hiše Blade Produkcija, s finančno podporo Slovenskega filmskega centra in tehnično podporo Viba studia ter v koprodukciji RTV Slovenija in NuFrame, ob čemer so k uspehu poleg režiserja prispevali tudi direktor fotografije Mirko Pivčević, oblikovalec zvoka Julij Zornik, kostumografinja Barbara Drmota in avtor glasbe Milko Lazar, ki so na filmu pustili svoj pečat.

Glavni zvezdi Maks Kerševan in Svit Šturbej FOTO: promocijski material

Mlajše občinstvo sta navdušila predvsem mlada igralca Maks Kerševan kot Marija in Svit Šturbej kot Robert. Na premieri sta se sprehodila tudi po rdeči preprogi, kar je bilo zanju posebno doživetje. »To je definitivno najbolj imenitni del snemanja filma – ko vidiš, kam si vložil svoj trud in za kaj si se mučil vse tiste mesece,« je dejala Maks. »Letošnje poletne počitnice so se začele zelo umirjeno in preprosto, brez razmišljanja o filmu, ki smo ga posneli lansko poletje. Ko pa smo dobili klic, da smo bili sprejeti v Sarajevo, se je kar naenkrat vse spremenilo. Zabavno je,« je dodal Svit. Sarajevskega filmskega festivala se je prvič udeležil tudi Nenad Tokalić. V filmu igrata še hrvaški igralec Goran Navojec, ta je požel ogromno pozornosti s filmom, ki je otvoril festival, in Jadranka Đokić.

Prvič je igrala Slovenko

V filmu je zaigrala tudi Zala Djurić, ki je o svoji vlogi delila zanimivost: »Zelo rada delam z Vincijem. Res sem vesela, da sem imela priložnost delati še en film z njim. Kar se tiče moje vloge, sem prvič igrala Slovenko. Vedno sem bila ciganka, čefurka, Američanka, Francozinja, tokrat pa sem morala osvojiti štajerski naglas, in to je bil zame največji izziv.«

Ekipa je ponosna na sarajevsko premiero. FOTO: promocijski material

Da je Sarajevo odlična odskočna deska, meni tudi njena mama, prav tako igralka Tanja Ribič, ki v Tartinijevem ključu igra učiteljico v koloniji. »Neizmerno sem ponosna, da je film nastal po slovenski predlogi v prečudovitem Piranu in da ga je Vinciju uspelo dokončati,« je še povedala.

Vinci ga je režiral. FOTO: Marko Feist

Poleg omenjenih igralcev nastopajo še Janez Škof, Bojan Trampuš, Jurij Drevenšek, Primož Pirnat. Mlada publika bo na platnu prepoznala tudi skupino LPS in pevca Filipa Vidušina. Skupina je za film posnela skladbi Počakaj me in Nekaj novega. Kot zanimivost omenimo še, da je Vinci Vogue Anžlovar res režiserska legenda v slovenski filmografiji, a je Tartinijev ključ prvi mladinski film, ki ga je režiral.