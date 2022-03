Prvi urednik Nedeljskih novic je bil Mišo Renko. Z njim smo se pogovarjali o prvih korakih novega tedenskega časopisa, za izdajo katerega so se pred desetletjem odločili v uredništvu Slovenskih novic in medijski hiši Delo. Kako je nastala zamisel o začetku izdajanja Nedeljskih novic? Uredništvo Slovenskih novic se je odločilo za nedeljsko izdajo, urednik Bojan Budja me je nagovoril, naj pripravim koncept, in čez nekaj tednov je bila pripravljena prva številka Nedeljskih novic. Vse skupaj je potekalo zelo hitro in brez posebnih zapletov. Kaj je bilo vaše vodilo pri urejanju Nedeljskih novic?...