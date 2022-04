Dvig trupa z rokami nad glavo

Če želimo imeti močno sredico, moramo enostavno upogibati trup. Začetni položaj je lega na hrbtu z iztegnjenimi nogami ter rokami pred sabo. Že pred gibom aktiviramo trebušne mišice, potisnemo ledveni del hrbta ob tla in ramenski obroč dvignemo od tal. Pri vaji namenimo pozornost aktivaciji, zato si nikakor ne pomagamo z zamahi ali sunkovitimi gibi. Počasi aktiviramo trebuh in se dvigujemo v sedeč položaj. Sočasno z dvigovanjem trupa nad sabo dvigujemo roke. Končni položaj telesa je sedeča drža z iztegnjenimi nogami, zravnanim telesom in iztegnjenimi rokami nad glavo.

Prav tako velja paziti, da se nazaj v prvoten položaj spuščamo počasi, saj ne želimo popustiti napetosti trebušnih mišic in se spustiti na tla brez nadzor nad telesom in našim gibanjem. Zato zadržujemo spuščanje, gib izvajamo počasi in se slednjič z ledvenim delom hrbta dotaknemo tal – roke so v tej fazi iztegnjene proti stopalom.

Končni položaj

Gibanje ponavljamo, dokler imamo nadzor nad lastnim telesom in zmoremo vajo izvajati počasi. Zelo pomembno je, da pazimo na ritem dihanja: izdih naredimo na poti v sedeč položaj, vdih pa pri spustu v prvotnega.