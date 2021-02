Dvesto let, dvesto predmetov (FOTO)

Odpri galerijo

Martin Krpan, Dekor, Ljubljana Martin Krpan, zmagovalec nad zlobnim Brdavsom, predstavlja preprostega človeka z zdravo kmečko pametjo, ki prav zaradi teh odlik lahko premaga najhujše težave, ki jih pokvarjeni in pomehkuženi oblastniki, vključno s cesarjem, niso sposobni rešiti. Ljubljanska tovarna keramike Dekor je izdelala na stotine keramičnih kipcev, prvi so bili v barvni izvedbi, od konca petdesetih let 20. stoletja pa so jih pobarvali v barvo brona. Bili so zelo priljubljeni, marsikatera dnevna soba je bila opremljena s kipcem, ki ga je najverjetneje oblikoval kipar Tine Kos. Foto: Tomaž Lauko