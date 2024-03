Dovolj velike sadike pred sajenjem na sprosto utrdimo

Če smo se odločili, da bo letos na vrtičku rasla zelenjava, sadike pa bomo vzgojili sami, najverjetneje za male rastline že dobro skrbimo. Do aprila je namreč priporočljivo posejati skorajda vse zelenjadnice, le še bučke, buče, kumare, lubenice in melone bomo sejali ta mesec. Da se sadike ne bi pretegnile, kot radi rečemo, poskrbimo, da imajo dovolj svetlobe, prav tako v prostoru ne sme biti pretoplo. Toplota je bistvena v času, ko semena kalijo, takrat tudi ne potrebujejo svetlobe, takoj ko skozi substrat prodrejo bilke, pa jih odnesemo na okensko polico, najbolje bi bilo, če ne bi bila nad radiatorjem.

Ožgani listi najprej postanejo beli.

Prav tako bi v idealnih razmerah svetloba prihajala od zgoraj, tako bi rastline rasle lepo naravnost, ker pa so okna običajno na eni strani, ne pozabimo lončkov z rastlinami obračati. Pri tem pazimo, da se ne bodo preveč nagnile v eno smer, saj bodo v tem primeru potrebovale več časa, da se ponovno zravnajo. Če mlade rastline kljub temu podivjajo v višino, jih lahko, če so že dovolj močne, rešimo s presajanjem. Korenine so na tej stopnji še zelo nežne, če bomo rastlino izpulili, jih bomo najverjetneje potrgali, zato jo iz lončka vzamemo kar skupaj s substratom in preložimo v večji lonček, v katerega nato dosujemo toliko dodatnega substrata, da bo segal do listov.

Redno jih obračamo.

Čez noč v notranjosti

Na gredice bomo sadike prestavili po 15. maju, če bo izredno hladno vreme in obilo dežja, še nekoliko pozneje, v vsakem primeru pa jih moramo najprej utrditi. Če smo bili neučakani in smo semena v zemljo vtaknili prezgodaj, rastline pa odlično rastejo in bi bile na sajenje na prosto pripravljene veliko pred sredino maja, jih začnemo počasi utrjevati že aprila. Na lep sončen dan, ko se ogreje vsaj do 15 stopinj Celzija, jih postavimo sprva v zavetrje in senco, nato pa jih počasi privajamo na bolj zahtevne razmere.

Na gredice bomo sadike prestavili po 15. maju, če bo izredno hladno vreme in obilo dežja, še nekoliko kasneje.

Če občutljive rastline, vajene stalnih temperatur in brezvetrja, prehitro izpostavimo vetru, se lahko prelomijo, prehitra izpostavljenost premočnim sončnim žarkom pa jih bo postopoma uničila. Najprej bomo na listih opazili bele lise, gre za ožige, pozneje pa bo list ovenel, se posušil in odpadel. Če so ožgani le nekateri listi, jih bo rastlina nadomestila, s tem bo sicer izgubila precej energije in drugi procesi bodo zastali, zato bo ostala manjše rasti, cvetela bo pozneje in tudi plodovi bodo dozoreli pozneje.

Med utrjevanjem pazimo tudi, da sadik na prostem ne pustimo čez noč, to lahko storimo šele maja, a tudi takrat prej preverimo vremensko napoved, saj se predvsem med 11. in 15. majem še lahko precej ohladi, zato temu obdobju pravimo ledeni možje.