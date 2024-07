Dopusti Andreja Svetlina bodo odslej še bolj pestri

Andrej Svetlin je dobro znano ime na domači glasbeni sceni, saj je eden od bratov, ki so pred več kot 30 leti ustanovili Ansambel Svetlin. Njegova družina je počitnice doslej preživljala večinoma na kopnem, in sicer so z avtodomom raziskovali jadransko obalo in se ustavili, ko jim je to prijalo.

Izpit je opravljen, zdaj se Andrej in Matija veselita novih dogodivščin. FOTO: osebni arhiv

Po nakupu stanovanja na hrvaški obali so postali vezani na stalno lokacijo in zato v daljših morskih počitnicah z avtodomom niso videli več smisla, se bodo pa po novem na dopustu sproščali tudi drugače. Odslej ga namreč ne bodo preživljali le na kopnem, temveč tudi na morju, saj so Svetlinovi dobili zasebnega kapitana in njegovega prvega namestnika. Andrej in sin Matija sta se podala v šolske klopi in opravila izpit za čolne do dolžine 24 metrov.

»To sta izpita kategorije B ter izpit za WHF-postajo,« pravi Andrej. Izbira kategorije ni naključje, saj bo lahko Andrej barko upravljal povsod, tudi na odprtem morju, ne le tik ob obali. Družina se že veseli vseh novih morskih dogodivščin, utegne pa se celo zgoditi, da si bosta novopečena mornarja zaželela tudi kakšne krajše pustolovščine v dvoje.

Andrej Svetlin je dobro znano ime na domači glasbeni sceni. FOTO: osebni arhiv

»Izpit je zahteven, posebno če od prej nimaš nobenega navtičnega znanja. Pridno sva se učila in ga uspešno opravila, krst na vodi pa bova opravila še letos,« pravi glasbenik, ki je prav tako lastnik čolna, ki si ga je dolgo želel. Če je družina lepote narave prej raziskovala z avtomobilom in avtodomom, bo to odslej potekalo malce drugače. Andrej še pove, da ga predvsem zanima, kako bosta bivanje na vodi sprejela njihova kosmatinca Abba in Aron, ter doda, da si ne želi, da bi se ju lotila morska bolezen.