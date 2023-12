Kako ljubko! Luka Dončić razkril podrobnost o mali Gabrieli (VIDEO)

Luka Dončić nadaljuje izjemne predstave v ligi NBA. Kljub temu da je pred nekaj dnevi prvič postal očka, očitno malo dete ne krati njegovega spanca. Na vprašanje novinarja po zadnji tekmi je namreč odvrnil, da spi dovolj in da je mala Gabriela super dojenček.

»Ne vem, samo igram košarko,« je odgovoril na vprašanje novinarja, ali je to novi ata Luka. Priznal je, da je na zadnjih dveh tekmah morda res nekoliko bolj utrujen, a so to najboljši dnevi v njegovem življenju.

Očitno pa sta Anamaria in mala Gabriela že doma in iz domačega udobja spremljata Luko in navijata zanj. To je z objavo na družbenem omrežju razkrila tudi Anamaria, ki je objavila ljubko fotografijo male dojenčice.

Goltesova in mala Gabriela sta že doma. FOTO: Anamaria Goltes