Cvileka niso pustili na suhem, prijatelji zbirajo pomoč za pogorelca

V sredo, 25. januarja, je pri Horvatovih v Lutvercih gorelo gospodarsko poslopje. Požar, ki je zajel 40 kvadratnih metrov površine, so pogasili gasilci PGD Lutverci, PGD Apače, PGD Gornja Radgona, PGD Negova in PGD Zbigovci.

Gasili so prostovoljci petih društev. Foto: PGD GR

Preprečili so širitev požara na hišo in garažo ter rešili kunce in perutnino. Kljub hitremu posredovanju pa je nastalo materialne škode za približno 25 tisočakov. »Požar je izbruhnil na dotrajanem kovinskem dimniku ob steni gospodarskega poslopja. Tuja krivda je izključena,« so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Sicer pa se je znova pokazalo, kako veliko srce imamo Slovenci. Kdor hitro da, dvakrat da – tega se zavedajo tudi člani Ribiške družine Radgona. V njihov ribiški dom v Podgradu redno zahaja tudi nesrečni pogorelec iz Lutvercev Jože Horvat, za prijatelje Cvilek, zato so sklenili, da mu priskočijo na pomoč.



Le kak dan ali dva po požaru je beseda dala besedo in že je bil pripravljen posebni zvezek, v katerega so se lahko vpisali posamezniki, ki so želeli pomagati Cvileku. V pičlem dnevu je 18 Jožetovih prijateljev brez kakšnega pompa zbralo 460 evrov. Predala sta mu jih vodja radgonske podružnice RD Radgona Branko Frumen in njegov sodelavec Andrej Novak.

Ogenj je uničil gospodarsko poslopje ter poškodoval fasado na garaži. Foto: PGD GR

»Zdaj vidim: pravega prijatelja spoznaš, ko te doleti nesreča. Takoj ko sem se z družino znašel v stiski, so mi prijatelji iz ribiškega doma priskočili na pomoč,« nam je s solznimi očmi povedal Cvilek in se ob tem še enkrat zahvalil vsem, ki mu v teh težkih trenutkih stojijo ob strani.

Posebej je omenil znova tudi vse gasilce, ki so preprečili še hujšo katastrofo. Kdor želi pomagati Horvatovima iz Lutvercev, lahko to še vedno stori v podgrajskem ribiškem domu. »Knjiga za vse dobrotnike je še vedno odprta,« sporočajo domači ribiči.