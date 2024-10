Članice Klekljarske skupine Žnurce ponosne na prvo desetletje

Letos smo imeli večjo razstavo v Idriji, zdaj pa dobrih deset let delovanja zaznamujemo z razstavo v Zdravstvenem domu Trebnje, na ogled bo do konca novembra,« nam pove Marija Prosenik, ustanoviteljica Klekljarske skupine Žnurce. Ustanovljena je bila leta 2013 v okviru Kulturnega društva Trebnje. Članice se družijo in skupaj klekljajo enkrat tedensko, takrat snujejo tudi nove načrte. Znanje izpopolnjujejo na različnih klekljarskih delavnicah in tečajih, svoje izdelke pa postavijo na ogled na različnih razstavah po Sloveniji ter se redno družijo z lokalnimi društvi in s tem pripomorejo k popestritvi kulturnega življenja v Trebnjem.

Marija Prosenik je bila leta 2013 pobudnica ustanovitve skupine. FOTO: Drago Perko

Veselje do klekljanja jih je pripeljalo do organizacije zdaj že tradicionalnega dogodka Lesena čipka pod kozolci, katerega namen sta povezovanje generacij ter spodbujanje zanimanja za kulturno dediščino, organizirajo pa tudi medgeneracijske klekljarske delavnice. Zadnji obsežni projekt je bil najbolj odmeven, in sicer Eno je potrebno – Baraga in čipka kot niti sodelovanja.

Aktivne klekljarice

»Na razstavi so izdelki od naših začetkov. Tako je jasno videti, kako smo napredovale in se razvijale. Naša pot je bila prijetna, pa tudi zahtevna. Za nas je imel posluh prejšnji župan občine Trebnje, ima ga tudi sedanja županja. Kljub temu pa smo primorane večino stvari še vedno financirati same. A smo vesele, rade se družimo, imamo svoje prostore, spoznavamo nove kraje ter ljudi doma in v tujini,« radostno in polna navdušenja o razstavi (okoli 100 primerkov je na ogled) pove Marija Prosenik.

Do konca novembra bo razstava na ogled v prostorih ZD Trebnje. FOTO: Drago Perko

Trenutno imajo 31 članov oz. članic, od tega je 19 aktivnih klekljaric, preostale pa pomagajo po svojih močeh. Sodelujejo s pletarko Cvetko Grbec, lončarko Ireno Blaznik, rad jim pomaga Bojan Ajdišek. Pogoj, da nekoga sprejmejo medse, je, da mu je mar za obujanje kulturne dediščine in da je pripravljen za to tudi kaj narediti.

Uspešnih 10 let delovanja so zaznamovale tudi z izdajo priložnostne znamke in pečata. Načrtov jim ne manjka. »Želimo še naprej obujati spomine na rojake,« pravi Prosenikova; žnurce so pomagale pri obuditvi spomina na škofa Friderika Ireneja Barago in operno pevko Vilmo Bukovec. Tudi zato, ker jih zna predsednik društva Luka Bregar, ki ga žnurce zelo cenijo in spoštujejo, dobro motivirati in pomagati pri izvedbi.