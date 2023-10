V novih nošah so proslavili jubilej

Mineva deset let, odkar je ansambel Upanje prvič uradno stopil pred občinstvo. Sprva so bili trio, danes pa štiričlanska zasedba; prvi okrogli jubilej bodo proslavili to nedeljo, 29. oktobra, v domači Gorišnici, kjer se jim bodo na koncertu pridružili številni glasbeni gostje.

Marcel Šafarič, Niko Zorko, Klemen Zavec in Žiga Viher so štirje mladi fantje, člani ansambla Upanje, ki prihajajo iz okolice Ptuja, natančneje iz vasi Zagojiči v občini Gorišnica. Največji uspeh so fantje v prvem desetletju delovanja zagotovo doživeli na lanskem 53. ptujskem festivalu, na katerem so prejeli enega od orfejev: s polko z naslovom Hišica ob morju so namreč postali absolutni zmagovalci festivala med ostalimi zasedbami, obenem pa so prejeli nagrado občinstva, saj je bila njihova polka očitno najbolj všeč poslušalcem radijskih postaj, ki so prek spletnih strani zanjo oddali največ glasov. A to seveda ni bila njihova edina festivalska zmaga, prav tako lani so na festivalu Pod Pohorjem v Oplotnici prepričali strokovno komisijo, da jim je za skladbo Moja Slovenija podelila plaketo Tineta Lesjaka, s čimer so postali absolutni zmagovalci festivala. Lovorik so v minulih letih prejeli še več.

Marcel, Niko, Klemen in Žiga se poznajo iz otroških let, saj so bili celo sosedje, zato so se veliko skupaj igrali. Pa se jim takrat še sanjalo ni, da bodo ostali tako povezani in bodo nekoč skupaj stali na odru ter s petjem in igranjem razveseljevali ljudi. Prvi nastop so imeli že pri desetih letih, uradno pa so kot ansambel prvič stopili na oder pred natanko desetimi leti. In si nadeli ime Upanje, ker so upali, da bodo nekoč zelo uspešni. To se je tudi zgodilo. Deset let je minilo, kot bi tlesknil s prsti, in tako letos, kot rečeno, zaznamujejo prvi okrogli jubilej.

To nedeljo so v večnamenski dvorani v Gorišnici pripravili koncert, ki ga je povezoval Domen Hren. V goste so povabili še druge glasbene prijatelje: skupino Zaka' pa ne, ansambel Štrk, ansambel Opoj, ansambel Razplet, ansambel Glas, Vero Šolinc, Rudija Šantla, Lariso Majcen, Primoža Kiriča in citrarko Petro Grabrovec. Fantje so zaigrali tudi nekaj svojih skladb, predvsem pa so ob tej priložnosti oblekli čisto nove narodne noše. »Zelo se veselimo tega dogodka, za katerega smo trdo garali več mesecev. Upamo, da bo koncert tak, kot smo si ga zamislili, in si ga bodo zapomnili tudi obiskovalci. Komaj čakamo, da se vse začne,« je pred velikim dogodkom dejal vodja ansambla Niko Zorko.