Vojaki praznovanje končali dobrodelno (FOTO)

Dan Slovenske vojske zaznamujemo 15. maja, in sicer v spomin na leto 1991, ko se je prav na današnji dan začela uriti prva generacija nabornikov. Letošnje praznovanje je v Mariboru potekalo že dan prej. Vse, kar naša vojska premore, so prikazali pri dvorani Tabor: opremo, poklice in dejavnosti, predstavitve so se končale z večerno slovesnostjo in glasbenimi nastopi.

Kdor se je včeraj med 10. in 17. uro znašel na prostoru pred dvorano, ta je bil priča množici radovednih obiskovalcev, ki so jim pripadniki Slovenske vojske približali svoje delovanje. Opaziti je bilo ničkoliko vnukov, ki so prišli s svojimi dedki, ti pa so jim na široko razpredali, kje in kako so služili vojsko. Bilo je tudi veliko mladih, tudi tistih, ki jim zanesljivo ni bilo treba na služenje obveznega vojaškega roka. Pa čeprav je čas že zdavnaj pokazal, da bi bil krajši vojaški dril za marsikoga izjemno koristna izkušnja.

Veliko orožja je bilo. FOTO: Mediaspeed.net

Naša vojska je sodobno opremljena. FOTO: Mediaspeed.net

V Slovenski vojski je 6300 pripadnic in pripadnikov. Po zastopanosti žensk v vojski je Slovenija v vrhu. V SV skupaj z rezervo je kar 17 odstotkov žensk.

Skratka: Slovenska vojska je včeraj marsikomu polepšala dan. Pa ne samo to, predstavili se je kot vojaška moč, ki obvlada svoj posel in na katero smo lahko resnično ponosni. Nam je vojsko predstavila častnica Nina Raduha. »Na tem prostoru smo razstavili dejansko vse, kar SV zna in premore, predvsem pa smo tu tudi pripadnice in pripadniki SV, ki lahko iz prve roke povemo, kakšen poklic opravljamo, kakšno je naše poslanstvo, oprema, oborožitev, tehnika, simulatorji. Tu nekje je tudi vojaški pes …«

Ljubezen do države

Nina Raduha je v vojski že 20 let in ima čin podpolkovnice. Častnica je postala leta 2004. Tudi ona opaža, da je v javnosti, denimo na študentskih taborih, ki jih organizirajo, ogromno navdušenja za vojaško življenje. Izpostavila je štiri stvari, ki delajo vojaški poklic tako zanimiv: »Dinamika, poslanstvo, timski duh in pestrost poklicev!« Tu je zanesljivo še kolektivizem, ki se v današnjem času vse prečesto izgublja, ter športni duh. Če si vojak, si pač obsojen na dobro psihofizično pripravljenost. Kar se zdravega načina življenja tiče, je vojska zagotovo med najbolj priporočljivimi poklici.

Naposled je vojakinja izpostavila še nemara tisto najpomembnejše: »To je ljubezen do države: občutek, da si v službi domovine, državljank in državljanov, nas navdihuje.«

Podpolkovnica Nina Raduha Foto: Dejan Javornik

Nina Raduha je ena izmed 17 odstotkov pripadnic SV; po zastopanosti žensk v vojski je Slovenija v samem vrhu. Vseh skupaj pa je v SV ta hip nekaj čez 6300 pripadnic in pripadnikov, skupaj s pogodbeno rezervo jih je nad 7000. Želja, ki je zapisana tudi v dokumentih, je, da bi imela SV 10.000 pripadnikov s pogodbeno rezervo vred. »Sploh glede na pestrost, s katero se lahko pohvali Slovenska vojska, saj vključuje kar 50 različnih poklicev, sem prepričana, da bomo že kmalu prišli do te želene številke.«

In če še niste vedeli, vsak poklic, ki ga najdete v civilnem okolju, odseva tudi v vojski. »Imamo namreč kuharje, poveljnike, ki so v bistvu menedžerji, pa merilce na orožjih, vodnike psov, računalničarje, fotografe, vojaške policiste, alpiniste, električarje, športnike, glasbenike, kemike in še in še!« je dejala.

In kaj naj bi dala vojska nekemu električarju, nas je v tistem tako zanimalo? »Dril reagiranja v kriznih situacijah!« je izstrelila kot iz topa. »Takšen človek je potem lahko uporaben še kako tudi v civilnem okolju: on se ne ustraši, njega ne zagrabi panika, v krizni situaciji pa bo reagiral najbolje, saj bo vrhunsko usposobljen in treniran prav za to, da v najtežjih razmerah ne odpove.«

Dobrodelni večer

»Joj, kako lepo rdečo čepico imate,« je sogovornico v tistem ogovorila starejša občanka. Prišla je z možem. Podpolkovnica ji je takoj razložila: »Rdeča čepica pomeni, kateri vojaški enoti oziroma zvrsti pripada tisti, ki jo nosi. Ta, moja, je iz prve brigade, smo pehotni vojaki. Vidite, tisti tam ima pa čepico modre barve: je iz nadzora zračnega prostora!«

Dan Slovenske vojske so izkoristili tudi mladi in se pobliže seznanili z vojaškim poklicem. FOTO: Mediaspeed.net

»Aha, kaj pa pomeni zelena?« jo je dajala radovednost.

»Veste, več različnih zelenih imamo: tisti z živo zeleno baretko so vojaški policisti, tisti s temnejšo zeleno pa so iz vrst specialnih sil, črne imajo pripadniki oklepnih enot, rjavkaste barve pa inženirske enote, in če boste šli v našo pekarnico na pico (mimogrede, včeraj so jih spekli skoraj 3000 kosov, op. p.), boste videli, da imajo tudi kuharji baretke rjave barve.«

Gospa je lahko samo še sklenila: »Res, lepo je tukaj! Našo vojsko preprosto obožujem!«

Njen mož pa: »Minilo je že skoraj 60 let, kar sem služil ...«

Garda Slovenske vojske FOTO: Mediaspeed.net

Obiskovalci so včeraj lahko dejansko spoznali, s čim vse se vojska ukvarja, njeno tehnično opremljenost, med drugim sta bila na ogled tudi tanka ... Večerna slovesnost pa je imela tudi dobrodelno noto. Sredstva od vstopnic za ta del dogodka so namenili prizadetim v lanskih poplavah, tudi takrat se je Slovenska vojska izjemno izkazala! V protokolarnem delu so zbrane nagovorili predsednica države Nataša Pirc Musar, minister Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalpodpolkovnik Robert Glavaš. Sledil je še glasbeni spektakel s koncertom Big banda Orkestra Slovenske vojske z gosti, Nino Pušlar, Vladom Kreslinom, Tomislavom Jovanovićem - Tokacem ...