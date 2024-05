Idrijska lokomotiva za malo prekratka

Slovenski navijači so v 10. etapi Gira lahko uživali v še eni vrhunski predstavi svojih ljubljencev, le da je tokrat ni pripravil nosilec rožnate majice Tadej Pogačar (UAE), temveč Jan Tratnik (Visma Lease a Bike). Idrijska lokomotiva je pogumna napadla in dolgo je kazalo, da se je odpeljala proti svoji drugi etapni zmagi na dirki po Italiji. Tratnikov sanjski dan sta v zadnjih kilometrih sfižila Valentin Paret Paintre (Decathlon ag2r) in Romain Bardet (DSM).

Tratnik, ki se je to sezono pri 34 letih že izkazal z zmago na belgijski enodnevni dirki Omloop Het Nieuwsblad, je tudi tokrat pokazal, da se kolesarsko stara kot dobro vino. Sprva je bil med ubežniki, ki so glavnini ušli šele 63 km pred ciljem, nato pa je pospešil že daleč pred 17,9 km dolgim vzponom na Bocco della Selva.

To je bila njegova edina možnost za zmago v konkurenci hribolazcev, pred katerimi si je prikolesaril dobro minuto prednosti. Ta je počasi usihala, a štiri km pred ciljem mu je še dobro kazalo. Nato pa je na vso moč pospešil Paret Paintre in Slovenca prehitel 2,7 km pod vrhom. Švignil je mimo, malo za njim pa še Bardet in Tratniku je bilo jasno, da ne bo ponovil zmage iz 16. etape Gira 2020 v San Danieleju.

»Vedel sem, da so v skupini precej lažji in boljši hribolazci, moral sem napasti pred zadnjim klancem. Dobro sem vozil, bil pa sem malo prekratek. Zadovoljen sem s predstavo, ki mi daje samozavest za naslednje etape. Tretje mesto ni slabo, tudi s petimi kolesarji se želimo zabavati in dirkati, priložnosti so tukaj, le zgrabiti jih moramo,« je povedal »Syuk«, ki bo še poskušal v drugi polovici dirke po Italiji, v katero gre le pet kolesarjev njegove ekipe, saj je po padcih Roberta Gesinka in Christopha Laporta zaradi vročine odstopil še zmagovalec 9. etape Olav Kooij.



Zadovoljen sem s predstavo, ki mi daje samozavest za naslednje etape.

Pogačar se je držal napovedi

V začetku drugega tedna Gira smo spremljali dve dirki, v ospredju za etapno zmago, zadaj za vrh v skupnem seštevku. Pri tem so Pogačar in njegovi pomočniki uresničili napoved, da bodo po eksplozivnem prvem tednu, v katerem so slavili tri etapne zmage, ubrali obrambno taktiko.

Pogačar je le sledil potezam tekmecev in ohranil prednost 2:40 pred drugouvrščenim Danijem Martinezom (Ineos). Podobno se bo bržčas lotil naslednjih treh etap.

Sicer pa je znana usoda vzpona na Stelvio na letošnjem Giru. Karavana v 16. etapi zaradi nevarnosti snežnih plazov ne bo šla čez vrh tega legendarnega prelaza na nadmorski višini 2757 metrov. Čaka pa jo še večji del tega vzpona iz Bormia, le da bo štiri km pod vrhom zavila na 2489 metrov visoki prelaz Santa Maria (Umbrailpass) in se spustila v Švico.